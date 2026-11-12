به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه، با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و قومی میان مردم ایران و اقلیم کردستان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود برای ارتقای سطح مناسبات تأکید کرد و اظهار داشت: روابط میان ایران و اقلیم کردستان باید در تمامی زمینه‌ها، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری، متناسب با ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود بیش از پیش تقویت شود و جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این هدف آمادگی کامل دارد.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های همسایگی و پیوندهای دوستانه میان ملت‌ها، خاطرنشان کرد: دشمنان نمی‌توانند ملت ایران را در عرصه اقتصادی منزوی کنند؛ چراکه از دوستان و همسایگان خوبی همچون مردم شریف اقلیم کردستان برخوردار است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه فشارها، تحریم‌ها و خسارات ناشی از اقدامات خصمانه نتوانسته است اراده ملت ایران را تضعیف کند، افزود: با وجود همه فشارها و آسیب‌ها، توانسته‌ایم پایداری و تاب‌آوری خود را تقویت کرده، شرایط را مدیریت کنیم و اطمینان داریم با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همراهی مردم، بر مشکلات نیز غلبه خواهیم کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از این دیدار، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی و دانش‌آموزان را اقدامی ظالمانه، غیرقانونی و فاقد هرگونه توجیه حقوقی و انسانی توصیف کرد و اظهار داشت: کسانی که مدام از حقوق بشر دم می‌زنند و گاه برای بازداشت یک فرد و ادعای رعایت نشدن حقوق قانونی او جنجال به پا می‌کنند، خود مرتکب کشتار ده‌ها و صدها و هزاران انسان بی‌گناه می‌شوند و در عین حال مدعی حمایت از انسانیت و حقوق بشر هم هستند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش دشمنان برای اعمال فشار اقتصادی بر ملت ایران پس از ناکامی در عرصه نظامی تصریح کرد: آنان اکنون می‌کوشند با محدود کردن مسیرهای تأمین نیازهای اساسی، معیشت مردم ایران را هدف قرار دهند و حتی کشورهای منطقه را برای مسدود کردن مسیرهای انتقال غذا و دارو تحت فشار گذاشته‌اند. این رفتارها نشان می‌دهد که در پشت ظاهر آراسته خود چه موجودات زشت و پلیدی هستند.

پزشکیان همچنین با اشاره به تداوم جنایات علیه مردم مظلوم غزه و شرایط دشوار آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌ها، به‌ویژه در مواجهه با بارندگی، سیل و فقدان حداقل امکانات زندگی، این وضعیت را عمیقاً تأسف‌بار و مایه شرمساری عاملان این جنایات دانست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه برخی قدرت‌ها تصور می‌کنند اراده و خواست خود را می‌توانند بر همه ملت‌ها و دولت‌ها تحمیل کنند، اظهار داشت: آنان در مواجهه با ملت ایران با اراده‌ای استوار و مقاوم روبه‌رو شده‌اند و اکنون در برابر این واقعیت دچار سردرگمی هستند. ملت ایران ذاتاً در برابر ظلم و زورگویی سر تسلیم فرود نمی‌آورد و ما نیز تسلیم نخواهیم شد؛ بلکه حقوق قانونی ملت ایران را در چارچوب قوانین و موازین بین‌المللی پیگیری و محقق خواهیم کرد.

پزشکیان با قدردانی از همراهی و صبوری مردم ایران در شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: ملت ایران با بزرگواری، مشکلات فراوانی را تحمل کرده و در این مسیر همراهی و همکاری ارزشمندی داشته است. ما نیز تمام توان و تلاش خود را برای حل مشکلات و تأمین نیازهای مردم به کار گرفته‌ایم.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان، با تأکید بر ضرورت برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه اظهار داشت: دغدغه اصلی ما در شرایط کنونی، تلاش برای بازگشت آرامش و استقرار صلح پایدار در منطقه و فراهم کردن زمینه ثبات و امنیت، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است.

بارزانی با اشاره به مواضع اقلیم کردستان از نخستین روزهای جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: از همان ابتدا برای ما روشن بود که جنگ علیه ایران نه‌تنها به تحقق اهداف طراحان آن منجر نخواهد شد، بلکه بر پیچیدگی و دشواری شرایط منطقه خواهد افزود. ما همواره تأکید کرده‌ایم که نه رهبران ایران همچون رهبران برخی کشورها در برابر زورگویی تسلیم می‌شوند و نه ملت ایران در برابر ظلم و فشار سر خم می‌کند. اگر شناخت درستی از روحیه و ویژگی‌های ملت ایران وجود داشت، اساساً چنین اقداماتی صورت نمی‌گرفت.

رئیس اقلیم کردستان با تأکید بر موضع قاطع این منطقه در قبال امنیت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ما اجازه نداده‌ایم و نخواهیم داد از خاک اقلیم کردستان اقدامی صورت گیرد که موجب آسیب و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران شود.

بارزانی با اشاره به روابط دیرینه و حمایت‌های متقابل میان ایران و اقلیم کردستان افزود: ما ایران را پشتیبان و حامی خود می‌دانیم و در مقاطع مختلف، هر زمان که به حمایت نیاز داشته‌ایم، جمهوری اسلامی ایران را در کنار خود دیده‌ایم. این موضوع برای ما از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد.

وی همچنین مقاومت و ایستادگی ملت ایران و فداکاری نیروهای مسلح کشورمان را شایسته تقدیر دانست و با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد اظهار داشت: ایستادگی و جانفشانی ملت ایران و نیروهای مسلح جای تبریک و تحسین دارد. سخنرانی مقتدرانه جناب‌عالی در سازمان ملل متحد و انعکاس صریح و شجاعانه پیام ملت ایران، موجب غرور و افتخار بود. همچنین مدیریت شما در شرایط جنگی و مواجهه با بحران، قابل تقدیر است.

رئیس اقلیم کردستان با تأکید بر پیوندهای عمیق و تاریخی میان دو طرف تصریح کرد: ما انقلاب اسلامی ایران را متعلق به خود می‌دانیم و خود را در مقاطع مختلف مدیون حمایت‌ها و همراهی جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم. اطمینان می‌دهیم در شرایط دشوار نیز در کنار شما خواهیم بود و اگر امکان کمک و همراهی نداشته باشیم، اجازه نخواهیم داد از جانب ما مشکلی بر مشکلات شما افزوده شود.

بارزانی با اعلام آمادگی اقلیم کردستان برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مبادلات، رونق تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف تأکید کرد.