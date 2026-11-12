به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی ظهر پنج شنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شستا در استان همدان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه شستا متعلق به کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی است، اظهار کرد: منافع فعالیت‌های این مجموعه باید به مناطق مختلف کشور برسد و استان همدان نیز از ظرفیت سرمایه‌گذاری آن بهره‌مند شود.

وی افزود: شستا در حوزه‌هایی از جمله نفت، پتروشیمی، دارو، امور مالی، سیمان، معدن و دامپروری فعالیت دارد اما با وجود این گستردگی سهم همدان از سرمایه گذاری‌های آن ناچیز است.

-نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح این مطالبه در نشستی با مدیران شستا حدود ۲ سال پیش گفت: با وجود پیگیری‌های انجام شده همچنان سرمایه‌گذاری قابل توجهی از سوی این مجموعه در استان همدان انجام نشده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و کشاورزی استان ادامه داد: همدان در حوزه‌هایی مانند معدن، صنایع دارویی، پتروشیمی و صنایع تبدیلی ظرفیت اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی را دارد.

صوفی وجود منطقه ویژه اقتصادی، بندر خشک و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر ظرفیت‌های استان برشمرد و افزود: همدان برای جذب سرمایه‌گذاری آمادگی دارد و مدیریت استان نیز آماده است ظرفیت‌های لازم را برای اجرای طرح‌های بزرگ بسیج کند.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود شستا به جای تمرکز بر طرح‌های کوچک و پراکنده یک مگا پروژه متناسب با ظرفیت‌های این مجموعه در همدان تعریف کند.

-نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای طرح‌هایی مانند نیروگاه خورشیدی و گاوداری به تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای استان نیست، خواستار ارائه تعهد مشخص از سوی شستا برای اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی در همدان شد.