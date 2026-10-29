ظرفیت ۴۰۰۰ مگاواتی تولید برق پاک در چهارمحال و بختیاری مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزیزی عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری اظهار داشت: راهبرد اصلی دنیا و کشور ما در حال حاضر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است؛ هم به لحاظ امنیتی، هم کاهش آلودگی هوا و هم ایجاد اشتغال. کشور ما ظرفیت تولید ۷۰ هزار مگاوات برق صرفاً از طریق انرژی خورشیدی را دارد و استان چهارمحال و بختیاری حداقل ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات تولید برق پاک را داراست.

وی با اشاره به تابش حدود ۶ کیلووات‌ساعت بر مترمربع، هوای پاک و بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در استان افزود: پیشنهاد مشخص من این است که شرکت‌های زیرمجموعه شستا، به‌ویژه با توجه به سودده شدن این هلدینگ نسبت به سال‌های گذشته، در بخش انرژی پاک استان سرمایه‌گذاری کنند.

عزیزی در ادامه به موضوع اشتغال جوانان پرداخت و گفت: یکی از مشکلات جدی ما مدرک‌محوری است. بسیاری از جوانان با مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس و حتی دکتری نمی‌توانند شغل مناسب پیدا کنند چون مهارت کاربردی متناسب با نیاز صنعت و کشاورزی ندارند. پیشنهاد ما این است که دولت لایحه‌ای تحت عنوان «مهارت‌آموزی» به جای مدرک‌گرایی ارائه دهد تا مسیر اشتغال جوانان تسهیل شود.

وی تاکید کرد: باید مراکز فنی و حرفه‌ای استان به‌ویژه در حوزه کشاورزی و دامپروری تجهیز شوند و به زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری در این بخش توجه جدی صورت گیرد.

نماینده مردم فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ همچنین خواستار اجرای مصوبات سفرهای قبلی دولت شد و گفت: مردم و رسانه‌ها از ما و مسئولان استان نتیجه می‌خواهند. نباید بگوییم این مصوبه مربوط به دولت قبل است. با وجود مسئولان متخصص و پرتلاش در رأس وزارتخانه‌ها، انتظار می‌رود مصوباتی مانند کلنگ‌زنی دامداری ۳۰۰۰ رأسی و سایر طرح‌های بخش کشاورزی و کشتارگاه به نتیجه برسد.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بانک‌ها برای ایجاد اشتغال اشاره کرد و خواستار حمایت جدی در این زمینه شد.

وی همچنین به مشکلات حوزه درمان در حوزه انتخابیه اشاره کرد و افزود: درمانگاه تأمین اجتماعی شهر اردل با پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصدی هنوز تکمیل نشده و مردم برای دریافت خدمات درمانی مجبور به مراجعه به شهرکرد هستند. تکمیل، تجهیز و تأمین نیروی انسانی این پروژه و سایر پروژه‌های درمانی استان ضروری است. همچنین تعرفه‌های دندانپزشکی در درمانگاه‌های تأمین اجتماعی باید مورد بازنگری قرار گیرد تا فشار کمتری به مراجعان وارد شود.

نماینده مردم چهار شهرستان استان در پایان با اشاره به وضعیت معیشتی برخی مناطق محروم گفت: در بازدیدی که دو هفته پیش از روستای چین داشتم، کودکی سه‌ساله را دیدم که افزایش وزن نداشته و دچار لاغری شدید است. اگر به معیشت این اقشار توجه نشود، سوءتغذیه و بیماری، مقاومت مردم را تضعیف می‌کند. پیشنهاد می‌کنم برای این مناطق سبد معیشتی خاص در نظر گرفته شود.