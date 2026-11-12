به گزارش خبرنگار مهر،سردار محمدحسین رجبی پنجشنبه ۲۱ آبان در رزمایش۵۰هزار نفری جانفدایان آذربایجان ‌غربی با اشاره به اینکه یکایک مردم ایران بسیجی هستند و با درک شرایط کشور در صحنه حضور دارند، افزود: حضور گسترده مردم در رزمایش جان‌فدایان نشان داد که ملت ایران تا چه اندازه برای دفاع از کشور آمادگی دارند.

وی اظهار کرد: رزمایش جان‌فدایان در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده و آخرین مرحله آن امروز در ارومیه در فضایی باشکوه و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

سردار رجبی با اشاره به برگزاری این رزمایش در شرایط تهدیدات دشمن تصریح‌کرد: حضور مردم از گروه‌های سنی و اقشار مختلف در این رزمایش، نشان‌دهنده انسجام، آمادگی و تاب‌آوری ملت ایران در برابر تهدیدات است و دشمن با وجود چنین پشتوانه مردمی هرگز نخواهد توانست ملت ایران را شکست دهد و در نهایت مأیوس خواهد شد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به استقبال گسترده مردم از رزمایش جان‌فدایان خاطر نشان کرد: پیش‌بینی حضور ۱۵۰ هزار نفر در این رزمایش در سطح استان انجام شده بود، اما میزان حضور مردم در تجمعات و رزمایش‌های شهرستانی به بیش از دو برابر پیش‌بینی‌ها رسید.

سردار رجبی با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه از نخستین شب جنگ رمضان، این حضور مردمی را اقدامی راهبردی و عملیاتی در برابر دشمن دانست و گفت: در امتداد این حضور آگاهانه، نیروهای مسلح نیز با آمادگی کامل از مرزهای کشور دفاع کرده و هرگونه تجاوز به خاک ایران را خنثی می‌کنند.

وی با اشاره به آمادگی در برابر هرگونه تحرکات دشمن خاطرنشان کرد: شبکه گسترده اطلاعاتی بسیج در سطح استان نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی است که در شناسایی و خنثی‌سازی اهداف دشمن نقش مؤثری داشته است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی با اشاره به اقدامات خدمات‌رسانی در سطح استان یادآورشد: خدمات‌رسانی مسئولان به مردم با محوریت مأموریت محله‌محوری، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند در تقویت همبستگی اجتماعی و رفع مشکلات مردم نقش مؤثری ایفا کند.