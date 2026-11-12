سرهنگ مهدی سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی موفق شدند یک انبار دپوی کالای قاچاق را در اصفهان شناسایی کنند.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: پس از شناسایی دقیق محل و هماهنگی با مرجع قضایی، اکیپی از مأموران از انبار مورد نظر بازرسی کرده و موفق به کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: در این بازرسی، ۷ هزار و ۲۶۷ پاکت معادل ۱۴۵ هزار نخ انواع سیگار قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش ریالی آن بنا بر ارزیابی کارشناسان ذی‌ربط، ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ سبحانی‌فر با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده و معرفی وی به مراجع قضایی، تأکید کرد: رویکرد پلیس در مبارزه با قاچاق کالا صرفاً به کشف محموله‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی عوامل تأمین، شبکه‌های سازمان‌یافته توزیع و قطع زنجیره تأمین قاچاق با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار پیرامون فعالیت سودجویان، احتکار کالا و فعالیت انبارهای غیرمجاز را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.