به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان اوقاف و امور خیریه استان قم که با محوریت بررسی برنامه‌های چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری این رقابت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و رسانه‌ای کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسابقات سراسری قرآن باید از یک رقابت تخصصی و محدود فراتر برود، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در دوره‌های گذشته این بوده که نتوانسته‌ایم از ظرفیت گسترده این رویداد ملی برای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه به اندازه کافی بهره ببریم و ارتباط مؤثری میان مسابقات و زندگی عموم مردم برقرار کنیم.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به این رویداد افزود: برگزاری مسابقات قرآن نباید صرفاً به حضور شرکت‌کنندگان، داوران و عوامل اجرایی در یک فضای مشخص محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا اقشار مختلف جامعه خود را در این حرکت فرهنگی سهیم بدانند و ارتباطی ملموس با آن برقرار کنند.

حسینی با اشاره به تجربه میزبانی شهرهای مختلف از رویدادهای بزرگ بین‌المللی خاطرنشان کرد: هنگامی که شهری میزبان رقابت‌هایی در سطح جام جهانی یا المپیک می‌شود، ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن شهر نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مردم در بخش‌های گوناگون با رویداد همراه می‌شوند، بنابراین مسابقات سراسری قرآن نیز باید با چنین رویکردی طراحی شود تا آثار آن به فضای برگزاری رقابت‌ها محدود نماند.

وی ادامه داد: لازم است مسابقات به بستری برای مشارکت عمومی تبدیل شود و ظرفیت‌های مختلف جامعه قرآنی و مردم در فرآیند برگزاری آن نقش داشته باشند تا این رویداد علاوه بر جنبه رقابتی، به حرکتی فراگیر در عرصه ترویج معارف قرآن کریم تبدیل شود.

ظرفیت استان‌ها در خدمت رویداد قرآنی قرار گیرد

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از توان استان‌های مختلف برای تقویت ابعاد ملی مسابقات گفت: نباید ظرفیت مشارکت در این رویداد تنها به استان میزبان محدود شود، بلکه استان‌های همجوار و حتی استان‌های دورتر نیز می‌توانند متناسب با توانمندی‌های خود در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای مشارکت کنند.

حسینی با اشاره به جایگاه ویژه قم در عرصه فعالیت‌های قرآنی و دینی اظهار کرد: شخصیت‌ها، نهادها و مجموعه‌های اثرگذاری در حوزه قرآن و معارف اسلامی در قم حضور دارند که هرکدام از توان و تجربه ارزشمندی برخوردارند و می‌توانند در بخش‌های مختلف این رویداد ملی ایفای نقش کنند.

وی افزود: شناسایی و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مجموعه‌های قرآنی و فرهنگی استان احساس کنند در برگزاری مسابقات مسئولیت دارند و این رویداد را متعلق به خود بدانند، چراکه مشارکت فعال این مجموعه‌ها می‌تواند به گسترش دامنه اثرگذاری مسابقات کمک کند.

این مسئول با بیان اینکه قم از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تبدیل مسابقات به یک جریان فرهنگی گسترده برخوردار است، تصریح کرد: ضروری است توانمندی‌های موجود در استان به شکل منسجم و هدفمند به کار گرفته شود تا میزبانی این رقابت‌ها زمینه هم‌افزایی میان نهادهای قرآنی و مجموعه‌های مردمی را فراهم کند.

مسابقات با جلسات خانگی قرآن پیوند بخورد

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور یکی از محورهای مهم تحول در برگزاری مسابقات را ارتباط دادن این رقابت‌ها با فعالیت‌های قرآنی موجود در جامعه دانست و گفت: در سال‌های اخیر ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه جلسات خانگی قرآن، محافل مردمی و برنامه‌هایی همچون «محفل» و «زندگی با آیه‌ها» شکل گرفته است که می‌توان از آنها برای تقویت ارتباط مردم با مسابقات بهره برد.

حسینی با اشاره به فعالیت شبکه گسترده جلسات خانگی قرآن در کشور افزود: در حال حاضر شبکه‌ای با مدیریت حدود ۳۸ هزار جلسه خانگی قرآن فعالیت می‌کند و این ظرفیت گسترده می‌تواند در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی نقش‌آفرین باشد، از این رو باید زمینه ارتباط و تعامل این مجموعه‌ها با مسابقات سراسری قرآن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: پیوند میان مسابقات و محافل مردمی می‌تواند به افزایش دامنه مخاطبان این رویداد کمک کند و زمینه حضور فعال‌تر قاریان، گروه‌های تواشیح، چهره‌های شناخته‌شده قرآنی و برگزارکنندگان جلسات خانگی را فراهم آورد.

این مسئول ادامه داد: می‌توان با طراحی برنامه‌هایی در استان‌های مختلف، پیش یا پس از برگزاری مسابقات، زمینه حضور شرکت‌کنندگان و چهره‌های قرآنی در میان مردم را فراهم کرد تا ارتباط میان فعالان این عرصه تقویت شود و ظرفیت‌های پراکنده قرآنی در مسیر یک حرکت مشترک قرار گیرند.

وی تأکید کرد: هر اندازه ارتباط مسابقات با جریان‌های مردمی قرآن بیشتر شود، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ترویج مفاهیم وحیانی نیز افزایش خواهد یافت و این رقابت‌ها می‌توانند نقشی فراتر از معرفی برگزیدگان و ارزیابی توانمندی شرکت‌کنندگان داشته باشند.

رسانه‌ها در فراگیر شدن مسابقات نقش‌آفرینی کنند

رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار کرد: حضور رسانه‌های ملی و استانی باید به‌صورت هدفمند در برنامه‌های این رویداد پیش‌بینی شود تا ظرفیت‌های قرآنی هر استان به مخاطبان سراسر کشور معرفی شود.

حسینی با اشاره به تجربه پویش «ایران جان» در معرفی توانمندی‌های استان‌های مختلف افزود: این تجربه نشان می‌دهد که با محور قرار دادن ظرفیت‌های بومی و مشارکت دادن استان‌ها می‌توان یک برنامه را از سطح محدود فراتر برد و آن را به موضوعی مورد توجه در گستره ملی تبدیل کرد.

وی تصریح کرد: در طراحی برنامه‌های رسانه‌ای مسابقات نیز باید به‌گونه‌ای عمل شود که هر استان سهم و جایگاه خود را در این رویداد ببیند و رسانه‌ها بتوانند ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی مناطق مختلف را به جامعه معرفی کنند.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مجموعه‌های قرآنی، فرهنگی، اجرایی و رسانه‌ای، میزبانی قم از چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به نقطه عطفی در ارتقای شیوه برگزاری این رقابت‌ها تبدیل شود و زمینه حضور پررنگ‌تر مردم و پیوند گسترده‌تر فعالیت‌های قرآنی با زندگی جامعه را فراهم آورد.