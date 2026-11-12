حجت‌الاسلام محمد نوروزپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بقاع متبرکه در فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی اظهار کرد: از زمان شیوع کرونا تاکنون، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بسته معیشتی در قالب طرح‌های مختلف حمایتی و کمک‌های مؤمنانه با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه در سراسر کشور توزیع شده است.

وی با تشریح منابع مالی این اقدامات افزود: حدود ۷۰ درصد هزینه تهیه بسته‌های معیشتی از کمک‌های مردمی که توسط هیئت‌امنای بقاع متبرکه جمع‌آوری می‌شود، تأمین شده و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز از محل نذورات مردمی اختصاص می‌یابد.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی این سازمان اظهار کرد: طرح «قرار دوازدهم» با هدف رسیدگی به وضعیت خانواده‌های کم‌برخوردار، روز دوازدهم هر ماه و پس از شناسایی افراد نیازمند توسط هیئت‌امنای بقاع متبرکه اجرا می‌شود.

نوروزپور با تأکید بر اینکه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباید صرفاً به کمک‌های معیشتی محدود شود، اظهار کرد: در همین راستا، نزدیک به ۵۰۰ بقعه متبرکه کشور دارای کارگاه‌های «شمیم خدمت» هستند که با هدف مهارت‌آموزی و فراهم کردن زمینه اشتغال افراد جویای کار، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و زنان بی‌سرپرست فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این کارگاه‌ها مهارت‌هایی از جمله خیاطی، قالیبافی و گوهرتراشی آموزش داده می‌شود تا شرکت‌کنندگان پس از کسب مهارت بتوانند در محیط خانه نیز فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای خود شغل ایجاد کنند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با اشاره به حمایت‌های مالی از افراد آموزش‌دیده گفت: صندوق وقف با پرداخت تسهیلات و تأمین بخشی از تجهیزات مورد نیاز، از راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک حمایت می‌کند؛ تجهیزاتی مانند دار قالی، چرخ خیاطی و دستگاه‌های گوهرتراشی که امکان فعالیت مستقل افراد را فراهم می‌سازد.

وی هدف اصلی این برنامه‌ها را ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های کم‌برخوردار دانست و افزود: رویکرد سازمان اوقاف این است که در کنار کمک‌های فوری و مقطعی، با آموزش حرفه و ایجاد فرصت شغلی، توان اقتصادی افراد افزایش یابد و خانواده‌ها به استقلال معیشتی برسند.

نوروزپور با اشاره به ظرفیت گسترده اماکن مذهبی کشور اظهار کرد: بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ بقعه متبرکه شامل حرم امامزادگان، پیامبران، علما و شهدای شاخص در کشور وجود دارد که می‌توانند در حوزه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: طبق اطلاعات ثبت‌شده و تأییدشده در سامانه جامع سازمان اوقاف، ۱۲۵ بقعه متبرکه در استان گلستان شناسایی و به ثبت رسیده است.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با بیان اینکه اداره این اماکن بر پایه مشارکت مردم انجام می‌شود، گفت: هیئت‌امنای بقاع متبرکه از میان افراد و نخبگان مردمی انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره این مجموعه‌ها را بر عهده دارند؛ سازمان اوقاف نیز بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند.

وی با اشاره به نیروی انسانی فعال در این بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۲ هزار نفر در قالب اعضای هیئت‌امنا مسئولیت مدیریت بقاع متبرکه کشور را بر عهده دارند و با احتساب خادمان ثابت و افتخاری، نزدیک به ۵۰ هزار نفر در این اماکن به زائران و مجاوران خدمت‌رسانی می‌کنند.

نوروزپور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین اعتبارات عمرانی بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: ساخت، اداره و نگهداری مساجد، حسینیه‌ها و امامزادگان عمدتاً با اتکا به مشارکت و کمک‌های مردمی انجام می‌شود و این اماکن از ردیف بودجه عمرانی مشخص و مستمر برخوردار نیستند.

وی افزود: در برخی موارد استانداران و فرمانداران برای توسعه و عمران بقاع متبرکه مساعدت‌هایی داشته‌اند، اما این حمایت‌ها در قالب اعتبارات تکلیفی و بودجه دائمی تعریف نشده است.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تشریح وظایف این سازمان در پروژه‌های عمرانی اماکن مذهبی اظهار کرد: مسئولیت سازمان اوقاف در این حوزه بیشتر جنبه نظارتی و فنی دارد و نقشه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی بقاع متبرکه پیش از اجرا توسط کارشناسان بررسی و تأیید می‌شود.

وی تأکید کرد: دفتر فنی و مهندسی سازمان اوقاف در مراحل مختلف اجرای پروژه‌ها بر روند ساخت‌وساز نظارت دارد تا ضوابط فنی و اصول معماری ایرانی اسلامی در احداث و توسعه اماکن مذهبی رعایت شود.