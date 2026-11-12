به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان در دو پرواز امدادی، سه بیمار نیازمند مراقبت‌های ویژه را از محورهای اراک–خمین و اراک–فرمهین به بیمارستان‌های شهر اراک منتقل کرد.

در یکی از این پروازها، دو مصدوم حادثه تصادف در محور اراک–خمین، بنا به درخواست مرکز فوریت‌های پزشکی استان مرکزی به‌صورت هوایی به مراکز درمانی اراک انتقال یافتند.

در پرواز امدادی دیگر نیز یک بیمار قلبی که به مراقبت‌های ویژه نیاز داشت، از محور اراک–فرمهین به مراکز درمانی اراک منتقل شد.

این عملیات‌ها در پاسخ به درخواست مرکز فوریت‌های پزشکی استان مرکزی انجام شد و بیماران برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان‌های اراک انتقال یافتند.

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