به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نادربیگی، جانشین انتظامی استان البرز، اظهار کرد: در پی ارجاع چندین پرونده قضائی درباره کلاهبرداری به بهانه دریافت وام و معرفی ضامن، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با انتشار آگهی در شبکه‌های اجتماعی و وعده دریافت تسهیلات بانکی با کارمزد پنج درصد، اعتماد شهروندان را جلب و با دریافت تصاویر مدارک هویتی و اطلاعات شخصی آنان، بدون انجام مراحل دریافت وام، از هویت مالباختگان برای معرفی آن‌ها به‌عنوان ضامن تسهیلات بانکی دیگران سوءاستفاده می‌کرد.

جانشین انتظامی استان البرز با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم گفت: در این پرونده ۱۲ فقره کلاهبرداری به ارزش تقریبی ۱۸۸ میلیارد ریال کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده و صدور قرار وثیقه از سوی مرجع قضائی روانه زندان شد.

سردار نادربیگی از شهروندان خواست فریب تبلیغات دریافت وام فوری و کم‌بهره در فضای مجازی را نخورند و مدارک هویتی و اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.