مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عبور موج بارشی از سطح استان، شرایط جوی در روزهای پیش‌رو به سمت پایداری می‌رود و تا اوایل هفته آینده در بیشتر مناطق آسمانی صاف و آفتابی خواهیم داشت.

وی افزود: در این مدت سرعت وزش باد قابل توجه نخواهد بود و تنها در ساعات بعدازظهر، وزش بادهای ملایم در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به ماندگاری هوای سرد در منطقه بیان کرد: اگرچه همچنان هوای سرد در استان مستقر است، اما طی روزهای آینده دما با شیبی ملایم روند افزایشی خواهد داشت.

بهروزی درباره فعالیت سامانه بارشی اخیر نیز گفت: عبور این موج در شب گذشته موجب بارش باران، رعدوبرق و وزش باد در برخی مناطق شد و در گردنه‌ها و ارتفاعات استان نیز بارش برف به ثبت رسید.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده از فعالیت این سامانه مربوط به شهر رازمیان با ۶.۵ میلی‌متر بارش بوده است.

