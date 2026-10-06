به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بوشهر با تأکید بر استمرار جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی گفت: این جلسات با توجه به اهمیت موضوع می‌تواند به‌صورت منظم و حتی ماهانه برگزار شود.

وی با بیان اینکه دولت به‌تنهایی قادر به انجام همه فعالیت‌های فرهنگی نیست، افزود: باید از ظرفیت انجمن‌ها، سمن‌ها و مجموعه‌های غیردولتی برای توسعه کتابخوانی استفاده کرد و دستگاه‌های فرهنگی شهرستان نیز در این مسیر همکاری بیشتری داشته باشند.

فرماندار بوشهر همچنین بر ضرورت همکاری مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی شهرستان تأکید کرد و گفت: کتابخانه‌های عمومی، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر کدام بخشی از ظرفیت فرهنگی شهر را در اختیار دارند و با برنامه‌ریزی مشترک می‌توان از این ظرفیت‌ها برای توسعه کتابخوانی استفاده کرد.

مظفری با اشاره به ظرفیت نویسندگان و پژوهشگران بوشهری، حمایت از نویسندگان و آثار بومی را ضروری دانست و بر پیگیری موضوع خرید کتاب نویسندگان بوشهری توسط مجموعه‌های فرهنگی تأکید کرد.

در ابتدای این نشست، سعید بیات، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بوشهر، گزارشی از وضعیت کتابخانه‌ها و فعالیت‌های این اداره ارائه کرد و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

همچنین در این نشست از الهه غریب‌زاده، نویسنده، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه تاریخ، میراث فرهنگی و فوتبال استان بوشهر، به پاس فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی و تلاش برای ثبت و معرفی تاریخ شفاهی بوشهر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

پس از پایان این نشست، محمد مظفری، فرماندار بوشهر و اعضای انجمن با همراهی حیدر راهب، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، از بخش‌های مختلف کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر بازدید کردند و در جریان ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفتند.