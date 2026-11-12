سرهنگ سلمان خواست خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امشب مراسم استقبال و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استانی و شهرستانی در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ در خیابان جمهوری شهر یاسوج آغاز خواهد شد و تمهیدات و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری باشکوه آن انجام شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام نیز فردا، همزمان با سراسر کشور و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ساعت ۸ صبح از محل امامزاده عبدالله (ع) شهر یاسوج آغاز می‌شود.

سرهنگ خواست خدایی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع در قالب کاروان «حرم تا حرم» بیان کرد: این مراسم با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان برگزار خواهد شد.

وی در تشریح برنامه‌های خاکسپاری شهدای گمنام در استان گفت: پس از مراسم تشییع سراسری، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام در شهرستان مارگون و در یادمان منطقه جبری به خاک سپرده می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه، مراسم خاکسپاری یکی دیگر از شهدای گمنام در یادمان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برگزار خواهد شد.

سرهنگ خواست خدایی بیان کرد: سومین شهید گمنام نیز روز دوشنبه در یادمان شهدای گمنام دانشگاه فرهنگیان، پردیس کوثر خواهران یاسوج آرام می‌گیرد.

وی در پایان از عموم مردم استان دعوت کرد با حضور پرشور در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت نشان دهند.