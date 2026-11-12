به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی ظهر پنجشنبه در مشهد اظهار کرد: در حال حاضر در زمان پیک مصرف روزانه با ۴۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی در شبکه گاز کشور مواجهیم بر این مبنا ۱۱ استان دچار تنش گازی هستند که وسعت و شدت چالش در سه استان مازندران، خراسان شمالی و گلستان بیشتر است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به چالش‌های ناترازی گاز در کشور و برنامه‌ریزی برای مدیریت ۱۱ استان گرفتارِ تنش گازی از آمادگی این شرکت برای پشتیبانی از واردات گاز توسط بخش خصوصی و پیگیری جدی تکالیف بین‌دستگاهی خبر داد.

وی یادآور شد: برای تک‌تک این استان‌ها از جمله مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ... از ابتدای سال برنامه‌ریزی شده که بخشی از آن در حوزه وظایف شرکت ملی گاز و بخشی مرتبط با دستگاه‌های بیرونی است که امیدواریم با مدیریت مطلوب استانداران، همدلی و همراهی مردم در کاهش مصرف این چالش به حداقل برسد.

توکلی عنوان کرد: در فصل سرما و زمستان حدود ۸۰ درصد از مصرف گاز مربوط به بخش خانگی و تجاری است از این رو به طور طبیعی با مدیریت و صرفه‌جویی در این بخش، شبکه گاز دچار ناترازی نخواهد شد و مکانیزم‌های آن نیز توسط شرکت‌های کارور مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نشست‌ امروز در مشهد برای حل مشکلات حوزه گاز خراسان رضوی اظهار کرد: این نشست به دلیل طرح شفاف و دسته‌بندی‌شده مشکلات و پیشنهادها از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی بسیار اثربخش بود زیرا مسائل رتبه‌بندی شده و نماینده مشخصی از سوی شرکت ملی گاز ایران برای پیگیری امور تعیین شده است.

وی عنوان کرد: برخی مسائل در سطح اختیارات شرکت گاز است که به طور قطع پیگیری می‌شود و برخی دیگر بین‌دستگاهی است.

توکلی در خصوص اختصاص ۱۰ درصد از گوگرد باجگیران به بخش صنعت افزود: موضوع گوگرد ماهیت بین‌دستگاهی دارد؛ چرا که میزان درآمد حاصل از فروش و نحوه تخصیص آن بر اساس ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه میان بخش‌های مختلف تقسیم شده و نیازمند تصمیم‌گیری بین دستگاه‌های اجرایی است که با دغدغه‌مندی پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص سرمایه‌گذاری در پالایشگاه خانگیران نیز گفت: شرکت ملی گاز آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گاز ترش را دارد، اما تصمیم‌گیری در حوزه بالادستی در اختیار این شرکت نیست.

وی درباره واردات گاز تصریح کرد: واردات گاز موضوعی دوجانبه است و زیرساخت‌های لازم در کشور با اقدامات عملیاتی مطلوب فراهم شده است. مذاکرات دوجانبه با ترکمنستان طی ۲ سال گذشته انجام شده و به مراحل خوبی رسیده است اما این مهم کاملا به آمادگی طرف مقابل (چه در حوزه سواپ، ترانزیت و چه واردات) بستگی دارد؛ چرا که قراردادهای بین‌المللی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و هر دو طرف باید زمینه را فراهم کنند.

توکلی تاکید کرد: شرکت ملی گاز آمادگی کامل دارد تا از هر بخش خصوصی که توان اقدام برای واردات گاز دارد، پشتیبانی کامل را به عمل آورد ضمن آنکه نتایج این رویکرد در موعد مقرر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به حادثه و حمله سال گذشته دشمن به پالایشگاه عسلویه و از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز گفت: با تلاش جهادی، ایثارگرانه و اقدام یکپارچه همکاران شرکت ملی گاز تاکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این میزان به شبکه بازگشته و پیگیری برای جبران مابقی آن با جدیت ادامه دارد.