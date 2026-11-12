به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر امروز در نشست معاون اجرایی رئیس جمهور با مدیران ارشد استان هرمزگان در بندرعباس، با تأکید بر ضرورت بیان مشکلات مردم استان، اظهار کرد: نباید از اینکه مردم مشکلات خود را مطرح و به نمایندگانشان منتقل می‌کنند، هراسی داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه دو روز در استان هرمزگان حضور دارید، ضروری است دستاوردهای این سفر را به‌صورت شفاف برای مردم تشریح کنید تا نمایندگان مجلس نیز بتوانند این مسائل و موضوعات را منتقل و پیگیری کنند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر، گفت: موضوع بنزین جدی است و خطاب به آقای قائم‌پناه تأکید می‌کنم که به‌سادگی از کنار آن عبور نکنند. مردم استان هرمزگان در تنگه هرمز گلوی ترامپ و آمریکا را فشرده‌اند و باید مشکلات آنان را حل کنیم.

مرادی عنوان کرد: مردم با مشکلاتی مواجه هستند و همه نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و اداره اطلاعات نیز می‌دانند که با این وضعیت و شرایط، مشکلات مردم حل نخواهد شد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندر خمیر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات تأمین سوخت در استان هرمزگان اظهار کرد: در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ با دشمن است، مردم نباید برای افزایش سهمیه بنزین و رفع مشکلات اولیه خود ناچار به مطالبه‌گری و چانه‌زنی باشند.

وی افزود: مشکل تأمین آرد روستاییان نیز جدی است؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی از یک روستا به هر دلیلی برای مراجعه به پزشک به شهر برود، سهمیه آرد روستای او قطع می‌شود. این مسئله مشکلاتی را برای روستاییان ایجاد می‌کند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندر خمیر در مجلس گفت: شما از بیمارستان ۵۳۱ تخت خوابی بازدید کردید و با توجه به تخصص خود در این حوزه، در جریان وضعیت آن هستید. این بیمارستان به ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. بیمارستان ۲۶۴ تخت‌خوابی بندرعباس در محمدیه نیز با مشکلات مشابهی روبه‌روست. مردم تا چه زمانی باید برای دریافت خدمات درمانی به استان یزد مراجعه کنند؟

مرادی ادامه داد: درباره وضعیت بنزین نیز در جلسه‌ای که با حضور شما برگزار شد، مشکلات استان را مطرح کردیم. نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام کشور در نظر گرفت؛ زیرا شرایط مناطق مختلف متفاوت است و چنین راهکاری لزوماً در همه استان‌ها قابل اجرا نیست.

وی عنوان کرد: فاصله هرمزگان تا تهران حدود ۱۵۰۰ کیلومتر است. درخواست دارم یک روز بدون تشریفات و به‌صورت ناشناس، با خودرو از تهران به بندرعباس سفر کنید تا از نزدیک مشکلات تأمین سوخت را مشاهده کنید. با سهمیه قانونی بنزین، حتی در شرایطی که به کسی مراجعه یا تقاضای کمک نکنیم، حداکثر تا انار در استان کرمان می‌توانیم سوخت‌گیری کنیم. در حال حاضر حتی با کارت سوخت قانونی خودمان نیز در کرمان امکان بنزین زدن نداریم.

مرادی در پایان بیان کرد: انتظار داریم معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای رفع مشکل سوخت استان هرمزگان و رسیدگی به مطالبات جدی مردم اقدام کند.