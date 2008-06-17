داوران سینمای ایران جشنواره فیلم کودک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک اعلام کرد سیروس حسنپور، پوران درخشنده، یدالله صمدی، ابوالقاسم طالبی و مهدی مسعودشاهی پنج داور بخش مسابقه سینمای ایران هستند که شامل مسابقه فیلمهای بلند سینمایی ۹ فیلم، مسابقه آثار ویدئویی بلند ۱۰ اثر، مسابقه آثار ویدئویی نیمهبلند۱۰ اثر و مسابقه آثار ویدئویی کوتاه ایرانی ۶۱ اثر میشود.
در بخش مسابقه سینمای ایران ۱۱ پروانه زرین در رشتههای فیلم بلند، فیلم نیمهبلند، فیلم کوتاه، کارگردانی فیلم بلند، فیلمنامه فیلم بلند، بازیگر کودک و نوجوان، پروانه زرین جایزه ویژه داوران، دستاورد فنی و هنری، فیلم ویدئویی بلند، فیلم ویدئویی نیمهبلند و فیلم ویدئویی کوتاه به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از اول تا پنجم تیرماه در همدان برگزار میشود.
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