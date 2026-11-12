پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار ، جمعه بیست و دوم و پایان آن دوشنبه بیست و پنجم آبان ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد شدید گاهی بسیار شدید غالباً شمال غربی (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) ، افزایش ارتفاع موج دریا (۱۲۰ تا ۲۱۰ و گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

وی با بیان اینکه منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود ، گفت: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر پاره شدن تورهای صیادی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.