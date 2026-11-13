https://mehrnews.com/x3dBkx ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ کد مطلب 7009279 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ تشییع پیکر شهدای خوش نام در گرگان گرگان-پیکر هفت شهید خوش نام همزمان با وفات حضرت فاطمه زهرا صبح جمعه با حضور مردم انقلابی گرگان تشییع شدند. دریافت 7 MB کد مطلب 7009279 کپی شد مطالب مرتبط آیین تشییع پیکر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در رشت آغاز شد محل تدفین شهید گمنام در بیمارستان آتیه همدان ارومیه به احترام چهار قهرمان بینام ایستاد؛ وداعی با عطر فاطمی حرم تا حرم در یاسوج؛ پیوند ارادت فاطمی و بدرقه شهدای خوشنام آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در همدان تشییع پیکر ۴ شهید خوشنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در ارومیه تشییع چهار شهید گمنام دفاع مقدس در قم آغاز شد آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام در تبریز برچسبها گلستان گرگان مراسم تشییع شهید گمنام
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