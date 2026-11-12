به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش اکبری با اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در شهر شیراز گفت: آیین تشییع پیکر شهدای گمنام ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۲ آبان از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: به‌منظور برگزاری این مراسم، از ساعات اولیه صبح جمعه محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در مسیرهای منتهی به محل تشییع اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان فارس ادامه داد: این محدودیت‌ها در مسیر بلوار هجرت به سمت میدان شهدا، چهارراه مشیر و چهارراه مصدق به سمت سه‌راه پیروزی، میدان امام حسین(ع) به سمت میدان شهدا و تمامی انشعابات آن اعمال می‌شود.

اکبری بیان کرد: همچنین محدوده تقاطع شاهزاده قاسم تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در هر دو مسیر رفت و برگشت و مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر نیز مشمول محدودیت‌های ترافیکی خواهد بود.

وی با بیان اینکه محدودیت‌ها تا پایان مراسم ادامه دارد، از شهروندان خواست با مأموران پلیس راهور و مجموعه انتظامی استان فارس همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.