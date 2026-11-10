به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی پیش‌رو دو دیدار تدارکاتی برابر تیم‌های ملی فلسطین و عراق برگزار خواهد کرد. شاگردان امیر قلعه‌نویی روز شنبه ۲۳ آبان به مصاف فلسطین می‌روند و روز سه‌شنبه ۲۶ آبان نیز در دومین دیدار خود برابر تیم ملی عراق صف‌آرایی خواهند کرد.

مشتاق کاظم مدیر اداری تیم ملی فوتبال عراق اظهار داشت: کادر فنی به سرمربیگری گراهام آرنولد، برنامه‌ای آماده‌سازی با هدف افزایش آمادگی فنی و بدنی بازیکنان تدوین کرده است تا تیم با بهترین شرایط ممکن وارد مسابقات شود.

وی همچنین با اشاره به انگیزه بازیکنان برای حضور دوباره در بصره گفت: این شهر برای تیم ملی عراق اهمیت ویژه‌ای دارد و بازیکنان برای انجام مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی بصره انگیزه زیادی دارند؛ به‌ویژه اینکه این تیم همواره از حمایت گسترده هواداران خود در این ورزشگاه برخوردار بوده است.

کاظم در ادامه به برنامه سرمربی عراق برای استفاده از بازیکنان جوان اشاره کرد و افزود: آرنولد قصد دارد تغییرات گسترده‌ای در ترکیب تیم ایجاد کند تا بازیکنان جوان فرصت بیشتری برای نشان دادن توانایی‌های خود داشته باشند. همچنین کادر فنی به دنبال ارزیابی گزینه‌های فنی جدید برای استفاده در مسابقات آینده است.

همچنین بدر ناصر رئیس اتحادیه فوتبال استان بصره، از تکمیل مقدمات میزبانی این شهر از رقابت‌های چهارجانبه دوستانه با حضور تیم‌های ملی ایران، عراق، فلسطین و لبنان خبر داد.

ناصر با تاکید بر تکمیل اقدامات اجرایی و تدارکاتی این مسابقات تصریح کرد: زمین‌های تمرینی و محل اقامت تیم‌ها آماده شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی ورود تماشاگران، حمل‌ونقل و سایر امور لجستیکی نیز انجام گرفته است.

رسانه «alarabiya» عراق هم نوشت: فدراسیون فوتبال عراق هرگونه مذاکره با حسام حسن، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال مصر، برای هدایت تیم ملی این کشور را رد کرد.

این تکذیب در شرایطی مطرح شده است که طی روزهای اخیر اخباری درباره احتمال جدایی گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی تیم ملی عراق و مذاکره مسئولان این فدراسیون با حسام حسن برای جانشینی او منتشر شده بود.

محمد خلف مدیر رسانه‌ای فدراسیون فوتبال عراق در این باره اظهار داشت: این اخبار صحت ندارد. ما چنین مطالبی را از رسانه‌های مصری شنیده‌ایم، اما تاکنون هیچ‌گونه ارتباطی با حسام حسن یا نمایندگان او برقرار نکرده‌ایم.

وی افزود: گراهام آرنولد همچنان با فدراسیون فوتبال عراق قرارداد دارد و خود را برای هدایت تیم ملی در رقابت‌های چهارجانبه پیش رو آماده می‌کند.