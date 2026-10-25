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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

رطوبت نسبی گتوند به ۷۳ درصد رسید

رطوبت نسبی گتوند به ۷۳ درصد رسید

اهواز - اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: گتوند با ثبت ۷۳ درصد، بیشترین حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته را در میان ایستگاه‌های استان به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این گزارش که مربوط به بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز شنبه دوم آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه سوم آبان ۱۴۰۵ است، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۵۰.۵ درصد ثبت شد.

پس از گتوند، صفی‌آباد دزفول با ۷۲ درصد، شوشتر با ۶۴ درصد و ایذه و شوش هرکدام با ۶۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

میزان رطوبت در سایر ایستگاه‌ها شامل شادگان ۵۷، بستان ۵۶، رامهرمز ۵۵، آبادان و بهبهان هرکدام ۵۳، کشاورزی اهواز ۵۲، هویزه ۵۱، بندر ماهشهر و لالی هرکدام ۴۸، دزپارت ۴۴، رامشیر و هندیجان هرکدام ۴۳، امیدیه و مسجدسلیمان هرکدام ۴۲، آغاجاری ۳۹ و هفتکل ۳۷ درصد بوده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: ایستگاه فرودگاه اهواز با ۳۴ درصد و حسینیه با ۳۰ درصد، کمترین حداکثر رطوبت نسبی را در این بازه زمانی به نام خود ثبت کردند.

کد مطلب 6988951

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