رطوبت نسبی گتوند به ۷۳ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این گزارش که مربوط به بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز شنبه دوم آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه سوم آبان ۱۴۰۵ است، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۵۰.۵ درصد ثبت شد.

پس از گتوند، صفی‌آباد دزفول با ۷۲ درصد، شوشتر با ۶۴ درصد و ایذه و شوش هرکدام با ۶۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

میزان رطوبت در سایر ایستگاه‌ها شامل شادگان ۵۷، بستان ۵۶، رامهرمز ۵۵، آبادان و بهبهان هرکدام ۵۳، کشاورزی اهواز ۵۲، هویزه ۵۱، بندر ماهشهر و لالی هرکدام ۴۸، دزپارت ۴۴، رامشیر و هندیجان هرکدام ۴۳، امیدیه و مسجدسلیمان هرکدام ۴۲، آغاجاری ۳۹ و هفتکل ۳۷ درصد بوده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: ایستگاه فرودگاه اهواز با ۳۴ درصد و حسینیه با ۳۰ درصد، کمترین حداکثر رطوبت نسبی را در این بازه زمانی به نام خود ثبت کردند.