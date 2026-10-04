دستگیری دو گروه متخلف شکار در منطقه آزاد مارگون؛ کشف ۳ قبضه سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام رصد اطلاعاتی، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های بویراحمد و مارگون در عملیاتی مشترک، دو گروه متخلف شکار را در منطقه آزاد شورم زیلایی شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، سه قبضه سلاح کشف و ضبط شد که دو قبضه از این سلاح‌ها غیرمجاز بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین دو قطعه کبک شکارشده از متخلفان کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورت‌جلسه، افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.

دیانتی‌نسب با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات حوزه شکار و صید گفت: محیط‌بانان استان با هرگونه تخلف، به‌ویژه در مناطق حساس و زیستگاه‌های حیات وحش، بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

وی با قدردانی از همکاری مردم محلی و دوستداران محیط زیست، مشارکت عمومی را در حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش ضروری دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار، صید، حمل سلاح غیرمجاز یا تخریب زیستگاه، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر تداوم گشت‌های شبانه‌روزی و تقویت همکاری میان یگان‌های حفاظت شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: صیانت از مناطق حساسی مانند شورم زیلایی با جدیت ادامه خواهد داشت.

دیانتی‌نسب اضافه کرد: حفاظت از حیات وحش و محیط زیست، صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان برای نسل‌های آینده است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.