حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی سمند حوالی صبح دوشنبه کیلومتر ۱۳۰ محور سبزوار به میامی خبر داد و بیان کرد: پایگاه امداد نجات میاندشت به محل این حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه شدت این حادثه رانندگی به حدی بود که باعث فوت در دم دو سرنشین این سواری شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان یادآور شد: عملیات رها سازی پیکر متوفیان انجام گرفت و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شدند.

درخشان خاطر نشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی می توانست از وقوع این پیشامد تلخ پیشگیری کند.