۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

امداد رسانی به ۱۰حادثه رانندگی در استان سمنان؛ حوادث فوتی نداشتند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به ۱۰ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده‌های استان خبر داد و گفت: حوادث فوتی نداشتند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۰ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و افزود: در مجموع این حوادث ۴۰ نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

وی ادامه داد: بیشترین حوادث رانندگی با شش مورد مربوط به تصادف دو خودرو با یکدیگر بود که در مجموع این حوادث ۳۰ نفر زخمی شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اینکه دو حادثه واژگونی سواری مصدومیت شش نفر را رقم زده است، توضیح داد: دو مورد نیز سقوط خودرو از پل رخ داد که هر کدام دو مصدوم بر جای گذاشته است.

درخشان بیشترین فراوانی حوادث رانندگی را مربوط به محورهای مواصلاتی شهرستان دامغان دانست و ادامه داد: در هیچ حادثه رانندگی فوتی گزارش داده نشده است.

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد مصدوم مربوط به تصادف ماکسیما و پراید کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به گرمسار با هفت نفر و برخورد پژو پارس و ساینا کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به آزادشهر با ۹ نفر بوده است.

