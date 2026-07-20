  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

۱۹ مصدوم حوادث جاده‌ای استان سمنان امداد رسانی شدند

۱۹ مصدوم حوادث جاده‌ای استان سمنان امداد رسانی شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع چهار حادثه در جاده‌های استان خبر داد و گفت: مجموع این حوادث ۱۹ مصدوم بر جای گذاشته است.

حسین درخشان از وقوع چهار حادثه رانندگی مهم طی دو روز گذشته در جاده‌های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در مجموع ۱۹ مصدوم طی این حوادث امداد رسانی شدند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین حادثه رانندگی حوالی ظهر دوشنبه در برخورد تریلی و ساینا کیلومتر ۳۳ محور شاهرود به میامی رخ داده است، اضافه کرد: این حادثه هشت مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان انحراف از جاده پژو ۴۰۵ کیلومتر ۳۷ محور دامغان به سمنان را دیگر حادثه مهم شب گذشته عنوان کرد و ادامه داد: هفت مصدوم حادثه خدمات لازم را از هلال احمر دریافت کردند.

درخشان با اشاره به اینکه تصادف پراید و تریلی روز یکشنبه کیلومتر ۱۰۳ محور دامغان به جندق اتفاق افتاده است، تصریح کرد: دو مصدوم حادثه راهی بیمارستان شدند.

وی ادامه داد: دیگر حادثه مهم رانندگی این هفته در جاده های استان واژگونی پراید کیلومتر ۴۵ محور گرمسار به قم بود که دو مصدوم نیز بر جای گذاشت.

کد مطلب 6893778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها