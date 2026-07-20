حسین درخشان از وقوع چهار حادثه رانندگی مهم طی دو روز گذشته در جاده‌های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در مجموع ۱۹ مصدوم طی این حوادث امداد رسانی شدند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین حادثه رانندگی حوالی ظهر دوشنبه در برخورد تریلی و ساینا کیلومتر ۳۳ محور شاهرود به میامی رخ داده است، اضافه کرد: این حادثه هشت مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان انحراف از جاده پژو ۴۰۵ کیلومتر ۳۷ محور دامغان به سمنان را دیگر حادثه مهم شب گذشته عنوان کرد و ادامه داد: هفت مصدوم حادثه خدمات لازم را از هلال احمر دریافت کردند.

درخشان با اشاره به اینکه تصادف پراید و تریلی روز یکشنبه کیلومتر ۱۰۳ محور دامغان به جندق اتفاق افتاده است، تصریح کرد: دو مصدوم حادثه راهی بیمارستان شدند.

وی ادامه داد: دیگر حادثه مهم رانندگی این هفته در جاده های استان واژگونی پراید کیلومتر ۴۵ محور گرمسار به قم بود که دو مصدوم نیز بر جای گذاشت.