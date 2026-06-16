حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی طی روز سه شنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و افزود: این حوادث هشت نفر را راهی بیمارستان کرده است.

وی واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۲۷ محور شاهرود به میامی را دیگر حادثه مهم رانندگی برشمرد و ادامه داد: به پنج مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به واژگونی ال ۹۰ کیلومتر ۱۶ محور ایوانکی به گرمسار اشاره داشت و تصریح کرد: یک نفر در این حادثه مصدوم شده است.

درخشان برخورد با تپه پراید وانت کیلومتر ۵۰ محور دامغان به کیاسر را دیگر حادثه رانندگی عنوان کرد و افزود: دو نفر در این حادثه راهی مراکز درمانی شدند.

وی ادامه داد: اگر چه این حوادث فوتی نداشت اما اثرات این تصادفات تا سال ها گریبان گیر حادثه دیدگان می شود لذا برای پیشگیری وقوع این اتفاقات تلخ رانندگان را به رعایت موارد ایمنی در رانندگی دعوت می‌کنیم.