سرقت ۲۳ رأس دام در درجزین؛ ۵ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی در تشریح جزئیات خبر دستگیری پنج سارق حرفه‌ای و کشف ۲۳ رأس دام سرقتی در شهر درجزین، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت احشام، موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارکنان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با مجموعه اقدامات فنی و پلیسی و بررسی‌های میدانی به صورت شبانه‌روزی، موفق به شناسایی متهمان شدند.

حسینی با بیان اینکه تحقیقات میدانی و فنی پلیس در کمترین زمان ممکن به نتیجه رسید، تأکید کرد: کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی، ردپای سارقان را تا مخفیگاهشان دنبال کردند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری پنج متهم به همراه توقیف سه دستگاه خودروی آنان خبر داد و گفت: چند رأس احشام مسروقه از سارقان کشف شد و پرونده متهمان تکمیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان با اشاره به تلاش شبانه‌روزی مأموران، خاطرنشان کرد: کشف این پرونده در کمترین زمان ممکن نشان‌دهنده آمادگی و هوشیاری کامل پلیس در برخورد با سارقان حرفه‌ای است و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.