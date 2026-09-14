دستگیری ۶ سارق در مهدیشهر؛ ۷ فقره سرقت محتویات خودرو کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در شهمیرزاد موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با سرعت عمل و اشراف اطلاعاتی پلیس هویت یک متهم این پرونده در کمترین زمان ممکن شناسایی و فرد مورد نظر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر یادآور شد: متهم به مقر انتظامی انتقال یافت و طی بازجویی های فنی و تخصصی اسامی پنج همدست خود را نام برد و همگی آن ها طی عملیات جداگانه دستگیر شدند.

حسینی تصریح کرد: این سارقان به انجام هفت فقره سرقت داخل خودرو اقرار داشتند و با اظهارات آن ها پرونده متهمان به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم تدابیر حفاظتی لازم را برای خودرو خود به کار برده و از گذاشتن وسایل گرانقیمت درون آن به طور جد خودداری کرده و موارد مشکوک را برای رسیدگی بیشتر حتما اطلاع دهند.