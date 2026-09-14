  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

دستگیری ۶ سارق در مهدیشهر؛ ۷ فقره سرقت محتویات خودرو کشف شد

دستگیری ۶ سارق در مهدیشهر؛ ۷ فقره سرقت محتویات خودرو کشف شد

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری شش سارق طی عملیات مختلف در این شهرستان خبر داد و گفت: این متهمان به انجام هفت فقره سرقت محتویات خودرو اقرار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در شهمیرزاد موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با سرعت عمل و اشراف اطلاعاتی پلیس هویت یک متهم این پرونده در کمترین زمان ممکن شناسایی و فرد مورد نظر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر یادآور شد: متهم به مقر انتظامی انتقال یافت و طی بازجویی های فنی و تخصصی اسامی پنج همدست خود را نام برد و همگی آن ها طی عملیات جداگانه دستگیر شدند.

حسینی تصریح کرد: این سارقان به انجام هفت فقره سرقت داخل خودرو اقرار داشتند و با اظهارات آن ها پرونده متهمان به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم تدابیر حفاظتی لازم را برای خودرو خود به کار برده و از گذاشتن وسایل گرانقیمت درون آن به طور جد خودداری کرده و موارد مشکوک را برای رسیدگی بیشتر حتما اطلاع دهند.

کد مطلب 6946655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها