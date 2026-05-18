کشف پرونده زمین خواری در فولاد محله؛ ۲۰ هزار متر مربع تصرف شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف پرونده زمین خواری در حوزه شهرستان مهدیشهر خبر داد و در توضیح این خبر افزود: بررسی ها حاکی از تصرف اراضی ملی به صورت غیر قانونی در فولاد محله بود.

وی به تغییر کاربری اراضی ملی توسط این متخلف خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی قضایی ۲۰ هزار متر مربع اراضی ملی تصرفی آزاد سازی شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه این اراضی ملی به منابع طبیعی شهرستان مهدیشهر بازگشت، ادامه داد: هر گونه تغییر کاربری اراضی و اقدام به ساخت و ساز بدون مجوز در حوزه منابع طبیعی نیاز به دریافت مجوز و استعلام مربوط دارد.

حسینی از دستگیری متهم پرونده زمین خواری خبر داد و اظهار داشت: این فرد به دستگاه قضا شهرستان مهدیشهر معرفی شده است.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده این موارد حتما مراتب را گزارش دهند تا موضوع از دستگاه های ذی ربط مورد پیگیری واقع شود.