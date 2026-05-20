کلاهبرداری با عنوان خرید خودرو در مهدیشهر؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی مهدیشهر از وقوع کلاهبرداری با عنوان خرید خودرو به روش لیزینگ در این شهر خبر داد و بیان کرد: این کلاهبرداری با شکایت یک شهروند در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۲ مهدیشهر مسئول بررسی پرونده شدند، اضافه کرد: پلیس با تیزبینی موفق به شناسایی متهمان پرونده شد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری دو عامل این کلاهبرداری خبر داد و اضافه کرد: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شدند.

حسینی اظهار داشت: از این فرد یک میلیارد ریال کلاهبرداری شده بود که این وجه به حساب شاکی بازگشت.