بررسی اعتیاد و خطرات آن در نماز جمعه این هفته مصر

وزارت اوقاف مصر خطبه نماز جمعه این هفته را به سخنرانی درباره اعتیاد و خطرات آن در میان جوانان و جامعه اختصاص داد. با توجه به اینکه 6 تیرماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است، خطبه این هفته به این موضوع اختصاص می‌یابد. همچنین قرار است مسابقه‌ای در این خصوص برگزار شود که وزارت اوقاف مصر به منظور مبارزه با این پدیده آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برگزاری مسابقه حفظ قرآن کریم در فرانسه

ششمین دوره از مسابقات حفظ قرآن کریم که شورای جهانی حفظ قرآن کریم با همکاری اتحادیه سازمانهای اسلامی و دانشکده اروپایی علوم انسانی فرانسه آن را تنظیم کرده، در 8 رشته حفظ کامل قرآن، حفظ 20 جزء، 15، 10، 5 ، 3 ، 2 و 1 در سه روز برگزار شد. هدف از برگزاری این مسابقه اهتمام به کتاب خدا و اقتدا به سنت نبوی اعلام شده است.

برگزاری هفته فرهنگی دمشق در کویت

در پی انتخاب دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2008، هفته فرهنگی دمشق از 19 تا 25 تیرماه در کویت برگزار می‌شود. در این هفته برنامه‌های متعدد و متنوعی چون برنامه‌های هنری، فرهنگی، سخنرانی، نمایشگاه کتاب، آثار و هنرهای تجسمی، شب شعر، داستان، نشستهای فرهنگی و موسیقی برگزار می‌شوند . کویت هدف از این کار را اهتمام به نقش سوریه در ارتقای جایگاه جهان اسلام و تثبیت روابط دو جانبه میان کویت و سوریه اعلام کرده است .

درخواست شیعیان مصر برای تأسیس سازمان حقوقی

به تازگی شیعیان مصر از این کشور خواسته‌اند نخستین سازمان حقوقی به منظور اهتمام به مسئله شیعیان مصر تأسیس شود؛ مکانی که آنها بتوانند به حقوق خود رسیدگی کنند. گزارشها حاکی است تعداد شیعیان مصر به بیش از 750 هزار نفر می‌رسد که اگر چه شورای آل بیت از سال 1973 تأسیس شده اما به طور رسمی و علنی فعالیتهای خود را در حمایت از شیعیان اعلام نمی‌کند.