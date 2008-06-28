نحوه نظارت بر جایگاه های توزیع سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرگانی استان تهران، با عنایت به سهمیه بندی سوخت و در پی آن سود جویی و عرضه خارج از شبکه برخی از جایگاه ها و سوء استفاده از کارتهای سوخت برجای مانده از مشتریان، بازرسان اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق معاونت نظارت و بازرسی این سازمان، نظارت مستمری بر جایگاه های توزیع سوخت اعمال می کنند.

طی ماه گذشته از 65 جایگاه توزیع بنزین بازرسی به عمل آمده و 24 جایگاه با تشکیل پرونده هایی به ارزش 37 میلیون و 275 هزار ریال و کشف 33 عدد کارت سوخت به محاکم ذیصلاح معرفی شدند.

از 6 جایگاه CNG بازرسی شده 2 جایگاه نیز به عنوان متخلف در توزیع گاز شناسایی شدند، میزان تخلف این دو جایگاه 22 هزارو 500 متر مکعب گاز به ارزش 975 هزار ریال بوده است.

در این گزارش همچنین به بازرسی از خودروهای حمل سیلندر گاز مایع و جایگاه های توزیع روغن موتور اشاره شده که در مجموع 77 واحد مورد بازرسی واقع و 29 متخلف شناسایی شده اند. ارزش کل پرونده های صادر شده 42 میلیون و 551 هزارو 400 ریال گزارش شده است.

