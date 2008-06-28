کتاب "امام رضا (ع)" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دارای 8 فصل است که فصل یکم با عنوان امامت هشتمین امام به نام و نسب، امامان و جنبشهای شیعی در برابر عباسیان، امامت حضرت رضا (ع)، جنگ خلافت میان امین و مأمون، جنبشهای علویان در روزگار مأمون، فراخواندن امام رضا (ع) می‌پردازد.

فصل دوم با عنوان قدمگاه امام در ایران به موضوعاتی چون از مدینه تا خوزستان، امام در فارس و ولایتهای مرکزی، خراسان مقصد امام رضا (ع) می‌پردازد .

ولایتعهدی امام رضا (ع) عنوان فصل سوم است که دربرگیرنده انگیزه‌ها و اهداف طرح مسئله ولایتعهدی، واگذاری ولایتعهدی، عهدنامه ولایتعهدی، جشن ولایتعهدی و مخالفت و شورش در بغداد است.

فصل چهارم به شهادت امام رضا (ع) با عناوینی چون رهسپار شدن مأمون از مرو، کشته شدن فضل بن سهل و چگونگی و زمان شهادت اختصاص دارد.

امام رضا (ع) و آموزه‌های دینی عنوان فصل پنجم است که به مسائلی چون فضای فکری و فرهنگی در زمان امام رضا (ع)، امام، قرآن و مسائل فقهی و اعتقادی، امامت از دیدگاه امام و رویارویی با فرقه‌های غالی می‌پردازد.

شخصیت سیاسی، شیوه زندگی و سلوک دینی از فصل ششم به موضوع شخصیت سیاسی، روش زندگی و مناظره علمی اختصاص دارد.

آثار مکتوب امام و امام در در آیینه شعر و ادب عنوان فصل هفتم است که تألیفات، شعر و ادب، چهل حدیث از امام، مدایح شعرا درباره امام رضا (ع)، مراثی درباره امام رضا (ع) از دیگر بخشهای این فصل به شمار می‌روند.

فصل هشتم این کتاب با عنوان مرقد مطهر امام در ایران هم به مسائلی چون آرامگاه امام در روزگار عباسیان، تاریخچه آرامگاه از یورش مغولان تا دوره صفویه، رسمیت یافتن تشیع و توجه به آرامگاه امام و زیارت اختصاص دارد.