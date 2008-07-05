منافقین؛ کارت سوخته و نامطمئن برای غرب

گروهک منافقین که در سال 1965 تشکیل شد؛ در فضای مسموم پیش از انقلاب که تفکرات روشنفکری موجود یا تحت تاثیر مارکسیسم و کمونیسم شرقی بودند و یا تحت تاثیر لیبرال دموکراسی غربی، رشد پیدا کرد.

ترور سادگی و صداقت توسط گروهک گمراه

این گروهک دچار التقاط شده و تفسیری مارکسیستی از اسلام را شیوه حرکت خود قرار داد .

در این زمان روحانیت مبارز که سعی داشت از نیروی همه گروهها علیه شاه و همپیمانانش استفاده کند سعی کرد این نیروهای شیفته مارکسیسم را با اسلام ناب محمدی آشنا کند و به جمع مبارزان علیه طاغوت بکشاند که با سابقه ارتباط شاه با امپریالیسم غربی این گروه مارکسیسم خیلی زود شیفته مبارزه شده و تا پیروزی انقلاب در کنار مبارزین قرار گرفتند.

این گروهک به منظور یافتن لابی هایی در جهت خروج از لیست تروریستی غرب به جاسوسی در زمینه برنامه های نظامی و امنیتی ایران برای غرب روی آورده است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این گروه در سال 1981 ماهیت ضد انسانی ضد اسلامی ضد ایرانی خود را روشن کرد و با بمبگذاری در محل نشست حزب جمهوری اسلامی، دفتر نخست وزیری و بمبگذاری ها و ترورهای دیگر رسما به مبارزه علیه روحانیت و اسلام ناب که رهبری مردم را در مبارزه با شاه و اکنون تشکیل جمهوری اسلامی به عهده داشت آغاز کرد.

منافقین در همین سال به فرانسه گریختند و تحت لوای این کشور غربی، اعمال تروریستی را در ایران و توسط عمال داخلی خود هدایت کردند.

این گروه به خاطر سابقه تروریستی خود مجبور به ترک فرانسه در سال 1986 و انتقال به عراق شدند تا در کنار صدام، دیکتاتور معدوم عراق، علیه آزادی و استقلال ملی و اسلامی ایران و عراق بجنگند.

گروهک تا سال 1980 و پایان جنگ در کنار صدام ماند و جنایتهای زیادی را علیه کردها و شیعیان عراق مرتکب شد.

این پیروان راستین مارکسیسم در سال 1991 میلادی در جریان قیام شیعیان جنوب عراق علیه رژیم صدام نقش مهمی در سرکوب اهالی استانهای جنوبی عراق داشتند وطی آن با همکاری گارد جمهوری عراق 150 هزار نفر از شیعیان عراق را قتل عام کردند.

غرب به خاطر آگاهی از نفرت مردم ایران از این گروه و سابقه تروریستی و تفکرات مارکسیستی گروهک ، به خودشیرینی های آنها توجهی نداشته و برای مبارزه با جمهوری اسلامی در جستجوی گزینه های دیگری است

تا اینکه در عملیات مرصاد در کرمانشاه و در 26 ژوئن سال 1988 این گروهک در دام حیله الهی قرار گرفتند و بسیاری از نیروهای ایشان به دست نیروهای انقلاب دستگیر و کشته شدند.

اکنون منافقین پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 خلع سلاح و تحت حمایت نیروهای آمریکایی در پایگاه غصب شده اشرف در 100 کیلومتری غرب ایران و در 60 کلیومتری شمال بغداد به حیات ننگین خود ادامه می دهند.

در این پایگاه که از طرف صدام در اختیار آنها قرار گرفت و در نزدیکی های فلوجه قرار داد تعدادی تانک چیفتن ساخت انگلیس و مقادیر زیادی سلاح ساخت کشورهای غربی پیدا شد که ماهیت روابط انگلیس با این گروهک تروریستی را روشن می کند.

این گروه به خاطراعمال تروریستی خود در عراق و ایران در لیست گروههای تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، عراق و ایران قرار گرفته است و برای اینکه بتواند در میان اروپایی ها و آمریکایی ها، لابی هایی برای خروج از لیست تروریستی پیدا کند با استفاده از عمال خود به انجام کارهای اطلاعاتی برای غرب به ویژه در زمینه مسائل هسته ای ایران روی آورد.

سرکرده خائن منافقین در حال مذاکره با صدام معدوم برای دست زدن به اقدامات بر ضد ملتهای ایران و عراق

با خیانت این گروهک به وطن و ملت خود، بالاخره انگلیس در 24 ژوئن سال 2008 این گروه را از لیست تروریستی خود حذف کرد.

این گروه بعدها دچار تضاد فکری شدیدتری نسبت به دوران اولیه خود شد و اسلام را با ملی گرایی، مارکسیسم و فمینیسم درهم آمیخت تا هرچه را از اسلام، مارکسیسم و فمینیسم تایید کردند بپذیرند و بقیه اسلام را خرافات و اضافات زمان پیامبرعنوان کند.

در نگاه غرب به این اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی نوعی احتیاط به چشم می خورد، زیرا این گروه واقعا خط مشی مطمئن و روشنی ندارد و به جزاین غرب زمانی از گروهی حمایت می کند که بداند درصدی از محبوبیت را در میان مردم دارد، اما با سابقه ای که گروهک منافقین از خود به جا گذاشته است غرب به خوبی فهمیده است که با حمایتش از این گروه فقط آبروی خود را برباد خواهد داد.

در راهپیمایی که این گروه اخیرا در پاریس برگزار شد یکی از برجستگان این گروه خود و طرفدارانش را در موضوع هسته ای ایران گزینه سوم برای غرب عنوان کرد و گفت : غرب می تواند از ما علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران کمک بگیرد.

گروهک خود فروخته که زمانی ملتش را به صدام فروخت اکنون در تلاش برای فروختن ملت به غرب است تا بتواند به حیات ننگین خود ادامه دهد.

در این دست و پا زدن فلاکت بار گروهک، غرب به رهبری آمریکا ارزشی برای این گروهک قائل نبوده ودر جستجوی گزینه های دیگری که از لحاظ فکری به لیبرال دموکراسی نزدیکتر باشند و از نفرتی تا این حد نمایان در میان مردم برخوردار نباشند است.

با به تاریخ پیوستن ایدئولوژی مارکسیستی و کمونیستی، گروهک زبون منافقین هم به زباله دان تاریخ پیوست

برای غرب یک مارکسیست دارای سابقه تروریستی اصلا گزینه مناسبی برای مبارزه با جمهوری اسلامی نیست و این موضوع یاید تامل سیستم امنیتی ایران را درباره گروه هدف مصرف کننده بودجه خرابکارانه آمریکا جلب کند .

آنچه مسلم است این است که مصرف کننده بودجه خرابکارانه آمریکا گروهک منافقین نیست و این گروهک بیشتر از طریق اعانات و صدقات مخالفان جمهوری اسلامی امورات می گذراند تا اینکه مورد خطاب یک بودجه امنیتی هدفمند خرابکارانه باشد.

در پایان باید گفت : این گروهک با به تاریخ پیوستن ایدئولوژی مارکسیستی کمونیستی به تاریخ پیوست و سران این گروه را به عنوان تمثالهای نابرابری برای ایجاد برابری و نابرادری برای ایجاد برادری و تروریسم برای ایجاد آرامش در موزه های غرب جستجو نمود.

به نظر می رسد غرب به خاطر آگاهی از نفرت مردم ایران از این گروه و سابقه تروریستی و تفکرات مارکسیستی گروهک ، به خودشیرینی های آنها توجهی نداشته و برای مبارزه با جمهوری اسلامی در جستجوی گزینه های دیگری است.