امسال 23 میلیون نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی روستاییان قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد اسماعیل مطلق، ظهر امروز سمینار آموزشی بیمه سلامت روستاییان مبتنی بر پزشک و نظام ارجاع آذربایجان غربی در ارومیه افزود: این افراد در قالب طرح پزشک خانواده که به ازای هر چهار هزار نفر یک پزشک است، تحت پوشش خدمات بیمه درمان روستایی قرار می گیرند.

وی جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، بهبود کیفیت سلامت روستاییان، توسعه سلامت عمومی، توانمندسازی، توسعه عدالت در سلامت، کاهش فقر، کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزاد را از اهداف و نتایج اجرای این طرح در کشور عنوان کرد.

مطلق در ادامه خاطرنشان کرد: پزشک طرح پزشک خانواده درمان نگر نیست بلکه سلامت نگر است که در این راستا به عنوان رهبر تیم سلامت در جامعه با همکاری سایر ارگانها با شناسایی مشکلات درمانی یک منطقه ابتدا اقدام به پیشگیری کرده و برنامه ریزی های عملی را اتخاذ می کند.

وی با بیان اینکه 25 درصد از عوامل تامین سلامت جامعه توسط وزارت بهداشت است یادآور شد: 75 درصد از سایر عوامل بر عهده ارگانهای ذیربط و مردم است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خبرگان رهبری نیز در این نشست از عشایر و روستاییان به عنوان مولدان توسعه و تولید در کشور یاد کرد و اظهار داشت: بهبود سلامت در بین این قشر از جامعه باید افزایش یابد.

آیت االله علی اکبر قره باغی با اشاره به اینکه به برکت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب سطح بهداشت و رفاه عمومی در کشور توسعه یافته است، گفت: امروز تمامی بخشها به خصوص مناطق محروم وروستایی در سایه تلاش دولت از سطح خدمات و رفاه عمومی به میزان شهرها برخوردار هستند.

وی اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها را مثبت ارزیابی کرد و بر گسترش آن در سطح کلیه روستاهای استان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در این سیمنار با اشاره به اشتغالزایی طرح پزشک خانواده بیان داشت: اجرای این طرح منطبق با برنامه چهارم توسعه بوده و باید در سطح شهرها و کلیه روستاها گسترش یابد.

نصرت الله ملا زاده در ادامه تامین سلامت آحاد جامعه را برای توسعه پایدار امری ضروری عنوان کرد.

مدیرکل بیمه و خدمات درمانی استان نیز در این سمینار تعداد روستاییان تحت پوشش خدمات درمانی را قبل از اجرای طرح پزشک خانواده 989هزار و 800 نفر به وسیله کارت روستایی عنوان کرد و گفت: این میزان امروز در راستای اجرای این طرح به یک میلیون و197هزار و114نفر به شکل دفترچه بیمه خدمات درمان روستایی رسیده است.

هاشم سلطانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تیم سلامت متشکل از پزشک، ماما، کارشناسان تعذیه در روستاهای استان مستقر هستند و خدمات دارویی، پزشکی، پاراکلینیک و مامایی را به روستاییان ارائه می دهند.

در خاتمه این سمینار از تعدادی از ماماها و پزشکان نمونه طرح پزشک خانواده در استان با اهدای هدایایی قدردانی به عمل آمد.