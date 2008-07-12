گزارش مهر از نحوه تعیین رؤسای جدید دانشکده های دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دانشگاه تهران چهارشنبه هفته ای که گذشت طی اخباری جداگانه از احکام انتصاب روسای جدید 3 دانشکده این دانشگاه خبر داد و روسای جدید دانشکده های فیزیک، منابع طبیعی و ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران را معرفی کرد.

این اعتقاد در دانشگاه تهران نسبت به نحوه انتخاب روسای دانشکده ها وجود دارد که روسای دانشکده ها باید با انتخاب اعضای هیئت علمی تعیین شوند و رئیس دانشگاه نیز برای فرد معرفی شده حکم صادر کند. این روال در سالهای گذشته در دانشگاه تهران انجام شده است. به عنوان نمونه انتخابات ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 28 آبان ماه 84 با حضور اعضای هیئت علمی این پردیس در کرج بر گزار شد.

دکتر علی اسدی - مشاور وقت رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اعلام این خبر به مهر، انجام این انتخابات را در دو مرحله ای عنوان کرد و گفت: در مرحله اول افرادی با نظر 75 درصد از اعضای هیئت علمی پردیس به عنوان افراد توانمند جهت اداره مجموعه معرفی می شوند و انتخابات میان افرادی که حائز اکثریت آراء شده اند برگزار می شود.

در نتیجه انتخاباتی که میان کاندیداهای ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 84 برگزار شد دکتر عباسعلی زالی حائز اکثریت آراء شد و به آیت الله عباسعلی عمید زنجانی که سکان ریاست دانشگاه تهران را در دست گرفته بود، معرفی شد. عمید زنجانی حکم ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را برای منتخب اعضای هیئت علمی صادر کرد، هر چند که ممکن بود خودش فرد دیگری را در نظر داشته باشد.

اکنون سکان دانشگاه تهران در دست دکتر فرهاد رهبر است. سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران اعتقاد دارد که انتصاب روسای دانشکده ها باید با نظرخواهی از اعضای هیئت علمی انجام شود. فرهاد رهبر پیش از این به مهر گفته بود: "سعی می کنیم افرادی انتخاب شوند که هم در جمع مقبولیت داشته باشند و هم اینکه بتوانند سیاستهای مدنظر دانشگاه را عملیاتی و اجرایی کنند."

دکتر فرهاد رهبر سنت دانشگاه تهران در تعیین روسای دانشکده ها را منشا مشکلاتی در دانشگاه می داند اما تاکید دارد همچنان در تعیین روسای دانشکده‌ ها از اساتید نظرخواهی شود.

وی در پاسخ به این سوال که "تعیین روسای گروههای آموزشی در دوران ریاست وی با برگزاری انتخابات میان اعضای هیئت علمی صورت می گیرد یا اینکه به شکل انتصاب مستقیم از سوی ریاست دانشگاه انجام می شود؟" اظهار داشت: "بر اساس آئین نامه مدیریت داخلی دانشگاه انجام می شود."

رئیس دانشگاه تهران افزود: "آئین نامه مدیریت داخلی دانشگاه در خصوص نحوه تعیین روسای گروههای آموزشی تصریح می کند که اعضای هیئت علمی گروهها باید با رای مخفی به انتخاب دو نفر از میان خودشان اقدام کنند و این دو نفر را به رئیس دانشگاه معرفی کرده و رئیس دانشگاه نیز یکی را از میان آن دو به عنوان رئیس گروه منصوب کند."