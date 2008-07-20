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۳۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

کدخدایی خبر داد:

شورای نگهبان لایحه وصول مطالبات معوق ایران را تایید کرد

شورای نگهبان لایحه وصول مطالبات معوق ایران را تایید کرد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: این شورا مصوبه مجلس درباره لایحه وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان ، تانزانیا ، نیکاراگوئه،اردن و کره شمالی را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در سالگرد تاسیس شورای نگهبان گفت : بر اساس این مصوبه دولت اختیار دارد موضوع مطالبات معوق با سایر کشورها را مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد و این روند به ترتیبی که هیئت وزیران تشخیص دهد انجام می شود.

وی همچنین اعلام کرد لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رسیده بود در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورا قبلا درباره ماده 39 این لایحه ایرادی را به مجلس اعلام کرده بود ولی با وجود اصلاح مجلس ، این ماده همچنان ابهام دارد و اعلام نظر نهایی شورای نگهبان پس از رفع ابهام ، موکول شد.

کدخدایی گفت : در این جلسه همچنین اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی که در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود بررسی شد و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

وی افزود: شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی را هم تایید کرد و مغایر شرع و قانون اساسی ندانست.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه شورای نگهبان بررسی و تایید شد.

کد مطلب 718918

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