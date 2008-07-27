غلامحسن امیری در گفتگو با مهر : هماهنگی جامعه مهندسین با جامعتین/ بدنبال مدلی فراتر از جبهه متحد

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسن امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین که به همراه بهادر ولی زاده عضوشورای مرکزی و امیرمقدم مسئول روابط عمومی این تشکل میهمان خبرگزاری مهر بودند ضمن بازدید از این خبرگزاری با خبرنگاران پیرامون حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین، فعالیت اصولگرایان برای انتخابات آینده ، طرح تحول اقتصادی ، پرونده هسته ای و تحلیل فعالیتهای اصلاح طلبان برای انتخابات آینده به گفتگو پرداخت.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در مورد مدل اجماع اصولگرایان در انتخابات آینده گفت : در حال مطالعه در این زمینه هستیم و معتقدیم که نوع کار ریاست جمهوری با مجلس متفاوت است و باید برای انتخابات آینده مکانیزمی جامعتر از جبهه متحد که در برگیرنده تعداد بیشتری از گروههای اصولگرا بوده و از سوی دیگر با افکار عمومی متناسب تر باشد طراحی شود.

وی ادامه داد : مدل پیشنهادی ما مبتنی بر آسیب شناسی مدل جبهه متحد اصولگرایان است که با جمع بندی که صورت می گیرد در آینده اعلام خواهد شد .

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد : همراهی با جامعتین برای انتخابات آینده را پسندیده می دانیم و قطعا در مسیر اجماع با آنها همراهی خواهیم کرد .

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در مورد تشکیل حزب فراگیرجامعه اسلامی مهندسین گفت : یک سال و نیم گذشته چشم انداز 20 ساله جامعه اسلامی مهندسین به تصویب شورای مرکزی رسید و قرار شد حزبی فراگیر متشکل از نخبگان و فرهیختگان تشکیل شود .

امیری ادامه داد : بر این اساس ساز وکارها ، الزامات و راهبردهای حزب فراگیر در جامعه اسلامی مهندسین را تعریف کردیم و با تصویب آن در هشتمین کنگره جامعه ، اقدامات اجرائی شدن آن شروع شده است.

وی با بیان اینکه نبود حزب فراگیر در کشور مشکلات زیادی را به وجود می آورد گفت : برای رعایت شایسته سالاری در معرفی کاندیداها و اینکه الفبای مدیریت کشور تحت تاثیر مدیریت های ادواری قرار نگیرد ، باید تشکیلات قوی را به وجود آوریم که هم بر اوضاع نظارت کند و هم برای اداره کشور پیشنهاد داشته باشد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه هدف اصلی حزب صیانت از آرمانهای انقلاب ، امام و تحققق رهنمودهای مقام معظم رهبری است تصریح کرد : اصل شکل گیری حزب در اسلام قیام برای خداست و حزبی که برای خدا کار کند مورد اعتماد مردم هم خواهد بود .

امیری با بیان اینکه مردم ما به نوعی گرایش حزبی دارند در بیان مصداق آن گفت : احترامی که در انتخاباتها مردم به تفکر جمعی می گذارند و مخصوصا در شهرهای بزرگ به لیست های حزبی یا ائتلافی رای می دهند نشان از نوعی گرایش مردم به احزاب دارد .

وی جلوگیری از تفرقه میان جناح ها را از دیگر مزایای حزب فراگیر دانست و گفت : در برهه های مختلف انتخابات بعضا افراد و گروهها با اینکه در قالب ائتلاف ها وارد می شوند اما حاضر نیستند صحنه را ترک کنند و به کاندیدهای مورد اجماع تن دهند و همین مسئله باعث ایجاد تفرقه میان جناح ها می شود که با وجود حزبی فراگیر بسیاری از این مسائل حل خواهد شد .

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی خاطرنشان کرد : معتقدیم برای تشکیل این حزب نباید عجله کرد و با تشکیل کمیته تدوین در جامعه اسلامی در حال تدوین سازکار اجرائی هستیم و باید به سمتی برویم که با بدنه اجتماعی قوی بتوانیم پیوستگی مردم و حکومت را بیشتر کنیم .

وی در پاسخ به این سوال که در صورت تشکیل چنین حزبی از زیر پوشش جبهه پیروان خط امام و رهبری بیرون خواهید آمد، گفت: ما همواره خود را یکی از وفادارترین تشکیلات جبهه پیروان خط امام و رهبری می دانیم و سعی ما همواره بر حفظ وحدت اصولگرایان بوده است .

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به این سئوال که آیا تشکیل این حزب به عنوان مقدمه ای برای حزب فراگیر اصولگرایان درنظر گرفته شده است، تصریح کرد : باید خود را به عنوان یک گروه اصولگرا به مردم معرفی کنیم و مردم با ارزیابی خط مشی ما و کارنامه فعالیتهای قضاوت کنند ؛ ما معتقد نیستیم که همه گروههای اصولگرا باید پشت سر ما جمع شوند .

امیری در ادامه این گفتگو در مورد فعالیتهای جامعه اسلامی مهندسین برای انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت : در شورای مرکزی بحث هائی را داشته ایم ولی هنوز وارد مصادیق نشدیم و به نظر می رسد با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری هنوز ورود به مصادیق زود باشد .

وی در ادامه در مورد احتمال اجماع اصولگرایان بر روی آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده با اشاره به اینکه هنوز برای ارزیابی عملکرد دولت زود است ادامه داد : حدود 14 ماه به پایان عمر دولت نهم باقی مانده است باید شاخصه های عملکرد آقای احمدی نژاد را با شاخصه های مطلوب مقایسه کنیم و آن زمان است که می توان در مورد حمایت از ایشان سخن گفت .

عضو ارشد جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه جسارت آقای احمدی نژاد در آغاز پروژه هایی چون بنزین و طرح تحول اقتصادی ستودنی است گفت : البته ما هم نسبت به شیوه های اجرای طرح تحول اقتصادی نگرانیم ولی نفس شروع چنین کارهائی قابل تقدیر است ، اگر بخواهیم در کشور تحول عمده به وجود بیاید باید تولید محور باشیم و کالاها با قیمت واقعی به مردم عرضه شود و مهم شیوه های رسیدن به وضعیت مطلوب است و بازهم تاکید می کنیم سازکار اجرائی طرح تحول اقتصادی باید شفاف مطرح شود .

امیری تاکید کرد : چاره ای نداریم جز اینکه اقتصاد را آزادکنیم ، باید کیفیت را بالا ببریم و مردم جایگاه خود را پیدا کنند و در عین حال باید کمک کنیم تا طرح دولت در تحول اقتصادی درست پیاده شود تا بتوانیم به سمت عدالت واقعی و اجرای اصل 44 قانون اساسی حرکت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم ثبات مدیریتی درکشور گفت : معتقدیم باید در سیستم مدیریتی کشور بیش از پیش ثبات را شاهد باشیم و تضاد سخنان بین مسوولان باعث سوء استفاده می شود که باید جلوی آن گرفته شود.

وی در مورد وضعیت جناح اصلاح طلب در آستانه انتخابات گفت : دوستان اصلاح طلب فعالیتهای خود را شروع کرده اند ولی در برخی حرکتهای آنها پیام تفرقه به گوش می رسد و چهره های مختلفی را مطرح می کنند که البته توصیه ما به آنها رسیدن به کاندیدای واحد است .

امیری در پایان این گفتگو در مورد پیش بینی خود از حضور سید محمد خاتمی در انتخابات آینده گفت : از اکنون نمی توان پیش بینی کرد که آقای خاتمی در انتخابات حضور خواهد داشت یا خیر ، آقای خاتمی شخصیت والائی دارند و تصمیم گیری با خود ایشان است.

بر اساس این گزارش در جریان بازدید از خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین نیز درمورد حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین مصمم به تشکیل یک حزب جدید فراگیر ، رسمی، قانونی و پاسخگو است گفت : در این راستا اقداماتی انجام شده است که در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد و شاید قبل از انتخابات ریاست جمهوری این اتفاق بیفتد .

امیر مقدم گفت : برای بررسی چگونگی تشکیل حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین بحث های فراوانی در کمیته ای به نام کمیته تغییر اساسنامه که به ریاست مهندس باهنر دبیرکل حزب تشکیل شده ، صورت گرفته است که نتایج آن نهایتا به تصویب کنگره هشتم حزب رسید .

وی ادامه داد: اعضای جامعه اسلامی مهندسین معتقدند پتانسیل فراوانی در شخص مهندس باهنر وجود دارد که نباید به لحاظ تشکیلاتی محدود به ظرف جامعه اسلامی مهندسین شود .