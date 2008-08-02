موسی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با تامین اعتبار مورد نیاز ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه‌خیز از جمله چهار نقطه حادثه خیز این استان از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شده است.

وی گفت: با اعتبار فوق عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح امامزاده عبدالله‌ و راه مربوط به ‌آن در محور هراز، ساماندهی و ایمن‌سازی محور خزرآباد ساری، احداث زیرگذر رشکلا در کیلومتر هفت محور آمل به بابل و شانه‌سازی، ایمن‌سازی محور گدوک - ورسک به طول ‪ ۲۵‬کیلومتر و ایمن‌سازی آنها از پیشرفت قابل‌توجهی برخوردار بوده است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران اظهارداشت: ایمن‌سازی محورهای ارتباطی مازندران از اولویت‌های اساسی و مهم این اداه کل است.

وی تصریح کرد: در چند سال گذشته نیز اقدامات گسترده‌ای برای ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه‌ خیز مازندران صورت گرفته است.

رئیس شورای حمل و نقل مازندران ابراز امیداوری کرد: با ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه‌خیز در مازندران تصادفات و تلفات انسانی در محورهای مواصلاتی این ‌استان کاهش چشمگیری یابد.