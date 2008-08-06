شهردار هیروشیما خواستار نابودی تسلیحات هسته ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، همچنین در مراسمی که به همین منظور برگزار گردیده بود در حدود 45 هزار نفر از شهروندان ژاپنی به یادبود قربانیان اولین فاجعه اتمی جهان ادای احترام کردند.

"یاسو فوکودا" نخست وزیر این کشور نیز پیشاپیش این جمعیت نسبت به این قربانیان ادای احترام کرد و دقایقی برای 140 هزار قربانی این فاجعه که در 6 آگوست سال 1945 رخ داد طلب آمرزش نمود.

"تاداتوشی آکیبا" شهردار این شهر در سخنانی ضمن انتقاد از سیا ستهای آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده اغلب طرح ژاپن را برای از بین بردن تسلیحات اتمی از سراسر جهان رد کرده است.

وی از جهانیان خواست تا اثرات مخرب این گونه تسلیحات را ناچیز تلقی نکنند و در عین حال از رئیس جمهوری آتی آمریکا نیز خواست تا به حرف جهانیان که مدام با تسلیحات هسته ای مخالفت ورزیده اند گوش فرا دهد.

گفتنی است که آمریکا سه روز پس از انکه هیروشیما را بمباران اتمی کرد، دومین بمب اتمی خود را در ناکازاکی دیگر شهر ژاپن آزمایش کرد که طی آن 70 هزار نفر در دم جان خود را از دست دادند.