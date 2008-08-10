به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شیعه، گروهی از هنرمندان مسلمان کشورهای اسلامی چون ایران، بحرین، کویت و عربستان در چهارمین جشنواره جهانی بهار شهادت در کربلا شرکت کردند.

بیش از 60 تابلو از هنرهای تجسمی و سایر هنرها به همراه عکسهایی از اماکن باستانی و تاریخی هنرمندان شهر اصفهان در این نمایشگاه ارائه می شود.

اسماعیل حائکی یکی از هنرمندان شرکت کننده از بحرین گفت: در این جشنواره هنرمندان بحرین 20 تابلوی هنری را به منظور وحدت مسلمانان و احیای یادبود میلاد اهل بیت (ع) ارائه کرده اند.

فهد علی هنرمندی از کشور کویت با اشاره به اینکه در این نمایشگاه تنها 3 تابلو ارائه کرده، اظهار داشت: این جشنواره در مکان مقدسی برگزار شده و برای مسلمانان و غیرمسلمانان نمایشگاه بسیار پرباری به شمار می رود.

جشنواره جهانی "بهار شهادت" به مناسبت میلاد امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) از سوم تا نهم شعبان ( 14 تا 20 مرداد) در کربلا برگزار می‌شود.

تلاوت قرآن، ارائه تحقیقات آکادمیک و مطالعات حوزوی، شعر عربی، سرودهای دینی، برگزاری نمایشگاه کتاب، نمایشگاه پوستر و لوحهای فشرده در بین الحرمین و برگزاری نمایشگاه عکس هنرمندان مسلمان، برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی، برگزاری نمایشگاه خط عربی و تزئینات اسلامی و برگزاری نشست اندیشمندان عراق از برنامه های این جشنواره به شمار می رود.