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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷

نمایش آثار هنرمندان ایرانی در بین‌الحرمین

نمایش آثار هنرمندان ایرانی در بین‌الحرمین

آثار هنری هنرمندان ایرانی به مناسبت اعیاد شعبانیه در چهارمین جشنواره بین‌المللی بهار شهادت 14 تا 20 مرداد در بین الحرمین به نمایش گذاشته می شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شیعه، گروهی از هنرمندان مسلمان کشورهای اسلامی چون ایران، بحرین، کویت و عربستان در چهارمین جشنواره جهانی بهار شهادت در کربلا شرکت کردند.

بیش از 60 تابلو از هنرهای تجسمی و سایر هنرها به همراه عکسهایی از اماکن باستانی و تاریخی هنرمندان شهر اصفهان در این نمایشگاه ارائه می شود.

اسماعیل حائکی یکی از هنرمندان شرکت کننده از بحرین گفت: در این جشنواره هنرمندان بحرین 20 تابلوی هنری را به منظور وحدت مسلمانان و احیای یادبود میلاد اهل بیت (ع) ارائه کرده اند.

فهد علی هنرمندی از کشور کویت با اشاره به اینکه در این نمایشگاه تنها 3 تابلو ارائه کرده، اظهار داشت: این جشنواره در مکان مقدسی برگزار شده و برای مسلمانان و غیرمسلمانان نمایشگاه بسیار پرباری به شمار می رود.

جشنواره جهانی "بهار شهادت" به مناسبت میلاد امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) از سوم تا نهم شعبان ( 14 تا 20 مرداد) در کربلا برگزار می‌شود.

تلاوت قرآن، ارائه تحقیقات آکادمیک و مطالعات حوزوی، شعر عربی، سرودهای دینی، برگزاری نمایشگاه کتاب، نمایشگاه پوستر و لوحهای فشرده در بین الحرمین و برگزاری نمایشگاه عکس هنرمندان مسلمان، برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی، برگزاری نمایشگاه خط عربی و تزئینات اسلامی و برگزاری نشست اندیشمندان عراق از برنامه های این جشنواره به شمار می رود.

کد مطلب 730162

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