به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان ایرانمنش، دبیر علمی فارمکس ۲۰۲۶، گفت: صنعت داروسازی را باید در پیوند با محیط کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، قانونی و محیط‌زیستی تحلیل کرد.

وی افزود: آنچه در کارخانه، آزمایشگاه، زنجیره تأمین و بازار دارو اتفاق می‌افتد، تا حد زیادی بازتاب شرایطی است که در سطح اقتصاد کلان کشور شکل می‌گیرد.

ایرانمنش ادامه داد: نرخ ارز، شاخص تورم، نرخ تأمین مالی، دسترسی به سرمایه، سیاست‌های تجاری، محدودیت‌های بین‌المللی، انرژی، قدرت خرید مردم و سیاست‌های بودجه‌ای و ارزی دولت، همگی متغیرهایی در محیط هستند که مستقیماً بر تصمیم‌های بنگاه دارویی اثر می‌گذارند؛ از انتخاب ماده اولیه و فناوری گرفته تا سرمایه‌گذاری، قیمت تمام‌شده، توسعه محصول، اشتغال و حتی امکان حضور در بازارهای صادراتی.

وی با عنوان این مطلب که بخشی از مشکلات صنعت دارو را نمی‌توان صرفاً با نسخه‌های درون‌ صنعتی حل کرد، گفت: همان‌گونه که سیاست‌های اقتصاد کلان بر صنعت اثر می‌گذارند، توسعه صنعت دارو نیز می‌تواند بر متغیرهای کلان از جمله اشتغال تخصصی، ارزآوری، صادرات، توسعه فناوری و کاهش وابستگی ارزی اثرگذار باشد.

مشاور علمی سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، در آستانه برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد اولیه دارویی، بسته‌بندی و تجهیزات و ماشین آلات صنعت داروسازی، اظهار داشت: فارمکس ۲۰۲۶ می‌تواند محل اتصال این دو سطح باشد؛ جایی که اقتصاد کلان به زبان صنعت ترجمه شود و مسائل صنعت نیز به زبان سیاست‌گذاری بازتاب پیدا کند.

وی افزود: تجربه نمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که نمایشگاه‌های نسل جدید دیگر صرفاً مجموعه‌ای از غرفه‌ها نیستند. برای مثال، CPHI امروز کل زنجیره ارزش دارو را از API و مواد جانبی تا تولید، بسته‌بندی، فناوری و خدمات به هم متصل می‌کند و در کنار نمایشگاه، کنفرانس‌ها و محتوای تخصصی ارائه می‌دهد.

ایرانمنش ادامه داد: فارمکس ۲۰۲۶ باید فضایی برای گفتگو درباره اقتصاد، فناوری و صنعت به‌ صورت همزمان باشد. به همین دلیل، برگزاری کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی در فارمکس نباید صرفاً جنبه آموزشی داشته باشد، این برنامه‌ها می‌توانند به اتاق‌های فکر صنعت تبدیل شوند؛ جایی برای مواجهه مستقیم سیاستگذار، مدیر صنعتی، سرمایه‌گذار، متخصص فناوری، دانشگاه و شرکت دانش‌بنیان با مسائل واقعی صنعت.

وی افزود: موضوعاتی مانند اقتصاد کلان و آینده صنعت دارو، سیاست ارزی و تأمین مالی صنعت، سرمایه‌گذاری و مدل‌های جدید تأمین سرمایه، هوش مصنوعی در تولید، آینده مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته تولید، بهره‌وری، انرژی و اقتصاد تولید، صادرات و رقابت‌پذیری منطقه‌ای، تحول دیجیتال و آینده زنجیره ارزش دارو، سیاست‌گذاری نوآوری و ارتباط صنعت و دانشگاه و...، می‌توانند بخشی از این دستور کار باشند.

ایرانمنش ادامه داد: فارمکس ۲۰۲۶ اگر بتواند میان سیاست‌گذار و صنعت، میان سرمایه و فناوری، میان دانشگاه و تولید و میان بازار داخلی و بازار منطقه‌ای، پل ایجاد کند؛ آنگاه از یک نمایشگاه صرف فراتر خواهد رفت.

وی تاکید کرد: هدف نهایی، ساختن یک رویداد بزرگ‌تر از «نمایشگاه» است که در آن مسئله شناخته شود، دانش به اشتراک گذاشته شود، فناوری معرفی شود، سرمایه به فرصت متصل و گفتگو به همکاری تبدیل شود.

دبیر علمی فارمکس با عنوان این مطلب که صنعت داروسازی ایران برای عبور از شرایط امروز، بیش از هر زمان دیگری به چنین بستری نیاز دارد، گفت: فارمکس ۲۰۲۶ می‌تواند جایی باشد که صنعت دارو فقط درباره امروز خود صحبت نکند؛ بلکه درباره اقتصاد، فناوری و جایگاه خود در ایرانِ فردا تصمیم بگیرد.