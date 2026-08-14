کودتای ۲۸ مرداد، نشانه دشمنی دیرینه آمریکا با استقلال ایران است

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی امام جمعه منطقه مرزی ارشق در خطبه های نمازجمعه این هفته به مناسبت آغاز ماه ربیع الاول و سالروز هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه، به بیان شرایط سیاسی و اجتماعی آن روز و تحولات جامعه اسلامی بعد از هجرت و قدرت یافتن مسلمانان در سایه تشکیل حکومت اسلامی پرداخت.

وی تشکیل حکومت را زمینه ساز اجرای دستورات الهی و خروج مسلمانان از شرایط سختی همچون تحریم و تبعید دانست و خاطرنشان کرد: تشکیل حکومت یکی از رسالت ها و مأموریت های مهم پیامبر اسلام(ص) بود تا در سایه آن دین اسلام یک وجهه و شخصیت اجتماعی پیدا کند و مسلمانان در سایه آن در برابر کافران و مشرکان باعزت سر بلند کنند.

خطیب جمعه شهر رضی با گرامیداشت بیست و سوم مرداد روز مقاومت اسلامی، نصرت و یاری مؤمنان را از سنت های مهم الهی خواهند و افزود: وقتی مؤمنان در راه خدا ایستادگی کنند و با صبر و استقامت خدا و دین او را یاری دهند؛ خداوند نیز آنها را بر دشمنان پیروز خواهد کرد که مصداق واقعی و عینی آن را در جبهه مقاومت شاهد هستیم.

باقری ارومی جدا شدن بحرین از خاک ایران در چنین روزی در دوران پهلوی را نشانه نهایت بی هویتی و بی اصالتی خاندان پهلوی دانست که بعد از جدا شدن قسمت های بسیاری از خاک ایران در دوران رضاخان، در دوران محمد رضا نیز جزیره بحرین به بهانه های واهی و توجیهات غیرقابل پذیرش تقدیم بیگانگان شد تا نقشه شوم دویست ساله استعمار برای تضعیف تمدن ایران بعد از سالها محقق شود.

شاید در ظاهر بحرین یک جزیره کوچک باشد اما گذر زمان و تبدیل شدن آن به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه و حملات جنایتکارانه از آن جزیره علیه کشور و مردم عزیزمان اهمیت موقعیت آن را برای ما و حماقت پهلوی در واگذاری آن را برای تاریخ به خوبی آشکار ساخته است.

سخنگوی انقلاب اسلامی در منطقه مرزی ارشق بیست و هشتم مرداد و سالروز کودتای آمریکا در برکنار کردن دولت ملی مصدق و روی کار آوردن مجدد شاه را نشانه دشمنی آمریکا با مردم ایران حتی قبل از شکل گیری نهضت اسلامی دانست و تصریح کرد: آمریکا نمی خواست مردم ایران مستقل باشند و روی پای خود بایستند.

آمریکایی ها برای رسیدن به اهداف و منافع خود بارها در کشورهای مختلف کودتا به راه انداخته اند که نمونه دیگر آن را در دی ماه 1404 شاهد بودیم که چگونه برای رسیدن به اهداف خود عوامل وابسته خود را به خیابان ها آوردند و منجر به تخریب اموال عمومی و شهادت رساندن مردم و حافظان امنیت شدند.

امام جمعه ارشق به اعلام طرح آزمایشی قیمت چهارم بنزین در استان کرمان و لغو اجرای آن طرح بعد از چند ساعت اشاره کرد و گفت: دولتمردان و مسئولان باید مراقب باشند در شرایط حساس کنونی با تصمیم نسنجیده و یا طرح های ناقص موجب نارضایتی مردم نشده و به دست دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی بهانه ندهند.