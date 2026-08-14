به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند، به دلیل بروز اختلال موقت در سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، در حال حاضر فرآیند پرداخت هزینه ثبت‌نام با مشکل مواجه شده است.

موضوع از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در حال پیگیری و رفع است؛ لذا خواهشمند است داوطلبان گرامی از تکرار مکرر عملیات پرداخت خودداری نموده و تا برطرف شدن اختلال و اطلاعیه بعدی، منتظر بمانند.

بدیهی است مدت زمان ایجادشده ناشی از این اختلال، به مهلت ثبت‌نام اضافه خواهد شد و داوطلبان محترم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

پس از رفع اختلال، امکان پرداخت هزینه و ادامه فرآیند ثبت‌نام مجدداً فراهم خواهد شد و مراتب از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود.

تأکید می‌شود این اختلال صرفاً مربوط به فرآیند پرداخت هزینه ثبت‌نام بوده و سایر بخش‌های سامانه در دسترس می‌باشد.