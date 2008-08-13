کسب سهمیه کامل لیگ قهرمانان آسیا / تغییر مکان بازی ایران با کره شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه هفته جاری برای تماشای دیدار نهایی مسابقات فوتبال غرب آسیا و اهدای جوایز تیم های برتر این رقابت ها به تهران می آید.

حضور بن همام در تهران فرصتی مغتنم برای مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان است تا دغدغه ها و درخواست های خود را با رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال در میان گذاشته و از وی خواهان مساعدت در این خصوص شوند.

در همین مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین مباحثی که در نشست با محمد بن همام مطرح خواهد شد، پیرامون شرایط حضور تیم های ایرانی در مسابقات لیگ حرفه ای فوتبال آسیاست. در این نشست اقدامات فدراسیون فوتبال برای کسب چهار سهمیه لیگ حرفه ای فوتبال آسیا به استحضار رئیس AFC می رسد تا از این بابت مشکلی نداشته باشیم.

وی در ادامه افزود: براساس تصمیم گیری کنفدراسیون فوتبال آسیا و با توجه به مشکلات سیاسی بین دو کشور کره شمالی و کره جنوبی دیدار این دو تیم همگروه تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله انتخابی جام جهانی روز 20 شهریورماه در چین برگزار می شود. درهمین ارتباط برای اینکه ما نیز در شرایط برابر با کره جنوبی رقابت کنیم از محمد بن همام در نشست روز شنبه خواهیم خواست تا ترتیبی اتخاذ کند که ما نیز همچون کره ای ها در خارج از کره شمالی برابر تیم ملی فوتبال این کشور صف آرایی کنیم.

جلسه محمد بن همام با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان روز شنبه و پس از نشست خبری وی با رسانه های گروهی برگزار خواهد شد.