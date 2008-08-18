تغییر فضاهای آموزشی و کارگاهی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: ساختمان سه پژوهشکده انرژی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی تا مهر ماه پایان می یابد که در ابتدا مرکز تحقیقات نانو در آنجا مستقر می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از آغاز عملیات احداث ساختمانهای جدید دانشکده های مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا خبر داد و گفت: کارگاههای مرکزی دانشگاه صنعتی شریف به فضای جدیدی منتقل می شوند.

وی افزود: ساختمان جدید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در سال جدید تحصیلی پایان می یابد و عملیات احداث ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک نیز آغاز می شود. ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک در فضای سابق کارگاههای مرکزی بنا می شود.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف عملیات عمرانی ساختمان جدید تربیت بدنی این دانشگاه پایان یافته و در مرحله تجهیز قرار دارد. همچنین زمین چمن فوتبال در دانشگاه صنعتی شریف ایجاد می شود.

دکتر سهراب پور که در سالهای گذشته از راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد، فلسفه علم و مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف خبر داده بود به مهر گفت: اولین دوره دکتری در سه رشته اقتصاد، فلسفه علم و مدیریت از مهر 87 در این دانشگاه دایر می شود.

وی افزود: دوره های دکتری اقتصاد و مدیریت در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ارائه می شوند و حدود 15 عضو هیئت علمی در این دانشکده که فقط دوره های تحصیلات تکمیلی ارائه می کند فعالیت می کنند. "فلسفه علم" نیز یک گروه آموزشی در این دانشگاه است که چهار عضو هیئت علمی و تعدادی نیز بورسیه خارج دارد.