آموزشی شدن مراکز درمانی موجب ارتقاء کیفیت خدمات درمانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بخشهای بازسازی و تجهیز شده بیمارستان امام زمان (عج) شامل اتاق عمل، دیالیز و سی سی یو با حضور استاندار خراسان رضوی، امام جمعه مشهد و سایر مدیران استانی صبح امروز افتتاح شد .

محمدجواد محمدی زاده پس از بازدید از بخشهای فیزیوتراپی، سی سی یو، اتاق عمل و دیالیز بیمارستان امام زمان(عج) مشهد با بیان اینکه تاکنون اقدامات رضایتبخشی در زمینه بازسازی بیمارستان خیریه امام زمان (عج) انجام گرفته است، گفت: استانداری خراسان رضوی نیز مساعدت لازم را برای ادامه این روند خواهد داشت.

وی مشهد را نیازمند توسعه خدمات درمانی و نیروی مجهز و تجهیزات پزشکی خواند و افزود: بخش غیر دولتی نیز باید در کنار بخش دولتی در زمینه های مختلف ارائه خدمات پزشکی وارد میدان شود.

استاندار خراسان رضوی، آموزشی شدن یک مرکز درمانی در مشهد را موجب ارتقاء کیفیت خدمات درمانی آن مرکز دانست و ادامه داد: امیدواریم بخش آموزشی در کنار بخش درمانی بیمارستان امام زمان (عج) فعال شود تا خدمات با کیفیت توسط نیروهای جوان و تحت نظر متخصصین با تجربه به مردم ارائه شود.

محمدی زاده ضریب اشتغال بالا و ارائه خدمات با کیفیت و سریع را نشان از مکان یابی صحیح و ارائه خدمات با کیفیت و متناسب با نیاز زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) خواند.

محمدی زاده به در پیش بودن روز پزشک اشاره کرد و گفت: پزشکی یکی از مشاغل مقدس است که در دین اسلام و تاریخ کشورمان از تقدس خاصی برخوردار است.

بخش فیزیوتراپی بیمارستان امام زمان (عج) با افزایش 100 درصدی تجهیزات و دارابودن 16 تختخواب، بخش سی سی یو با داشتن 23 تختخواب و هشت اتاق عمل آماده پذیرش بیماران است.

این بیمارستان روزانه پاسخگوی بیش از یک هزار و 500 نفر بیمار است که 50 نفر را بستری می کند و در نظر دارد تا بر اساس طرحی توسعه ای 10 هزار متر زیربنا را برای ارائه خدمات درمانی خود مجهز کند.

هزینه بازسازی بخش های مختلف این بیمارستان هفت میلیارد ریال و هزینه تجهیز بخش های دیالیز، سی سی یو و اتاق عمل بیش از 10 میلیارد ریال بوده است.