رکود فروش کتابهای تاریخی / صدرنشینی رمانهای عامه پسند

رکود فروش کتابهای تاریخی

محمد رضا دانایی فروشنده کتابفروشی "کتاب سوده" در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کتابفروشی هم کتابهای دانشگاهی موجود است و هم کتابهای متفرقه و طبعا فروش ما در نیمه دوم سال به مراتب بهتر از نیمه اول سال است.

وی ادامه داد: در ژانر کتابهای متفرقه کتابهای روانشناسی و بعد از آن کتابهای داستانی بیشترین فروش را دارند اما در ژانر تاریخی فروش خوبی نداریم و این فروش محدود می شود به کتابهای "سینوهه" نوشته میکا والتاری ترجمه ذبیح الله منصوری (نشرزرین) و "کنیز ملکه مصر" نوشته میکل پیرامو ترجمه ذبیح الله منصوری (نشرزرین).

دانایی همچنین از پرفروشهای کتابفروشی خود گفت : کتابهای "راز"، "چهار اثر از فلورانس از اسکاولشین" نوشته فلورانس اسکاولشین ترجمه گیتی خوشدل (نشرپیکان) و "شفای زندگی" نوشته لوئیزهی با ترجمه گیتی خوشدل (نشر پیکان) از کتابهای پرفروش ژانر روانشناسی بودند اما در زمینه ادبیات داستانی هم رمانهای خارجی مورد استقبال قرارمی گیرند و هم رمانهای ایرانی.

این فروشنده در پایان افزود: داستانهای "بیوتن" نوشته رضا امیرخانی (نشر علمی)، "همخونه" نوشته زهرا (مریم) ریاحی(نشرالماس دانش)، "سهم من" نوشته پرینوش صنیعی (نشرروزبهان) از جمله رمانهای پرفروش ایرانی در هفته گذشته بودند و داستانهای "هفته ای یه بار آدم رو نمی کشه" نوشته دی جی سلینجر ترجمه امید نیک فرجام و لیلا نصیریها (نشرنیلا)، "بادبادک باز" نوشته خالد حسینی ترجمه مهدی غبرایی (نشرنیلوفر) و کتاب "هزار خورشید تابان" اثر همین نویسنده با ترجمه همین مترجم (نشرثالث) از کتابهای پرفروش در زمینه ادبیات خارجی بودند.

کتاب های روانشناسی و رمان، خوب می فروشند

علی اکبر صالحی راد مسئول کتابفروشی "ملاصدارا" در تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنها فروش ما از کتابهای روانشناسی و رمان است.

وی اضافه کرد: کتابهای "گلبرگی در مسیر باد" نوشته فریده رهنما (نشر فروغ قلم)، "از این همه جا ..." نوشته تکین حمزه لو (نشرروشا) در زمینه ادبیات داستانی از کتابهای پرفروش ماست.

این کتاب فروش ادامه داد: دو کتاب خالد حسینی به نامهای "هزار خورشید تابان"و " بادبادک باز" با ترجمه مهدی غبرایی به ترتیب ازانتشارت "ثالث" و "نیلوفر" جزو کتابهای پرفروش ما در زمینه ادبیات داستانی خارجی است.

"سوگند شوم" پرفروشترین کتاب هفته گذشته بود

مسعود جواهری مسئول کتاب فروشی "میلاد" در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از پرفروشهای کتاب فروشی خود گفت: کتابهای داستانی و طالع بینی از کتابهای پرفروش این کتاب فروشی هستند البته فروش ما در شش ماه نخست سال اندک است و در روز شاید تنها 10 تا 12 نفر برای خرید کتاب مراجعه کنند این درحالی است که در شش ماه دوم سال این تعداد به 30 تا 35 نفر می رسد.

وی ادامه داد: کارهای انتشارات "علی" نظیر داستانهای "غزال" نوشته طیبه امیر جهادی، "پشت پلک شب" نوشته مریم صمدی، و کتاب "هستی" نوشته رویا نوری از آثار پرفروش ما هستند. اما در زمینه اثر پرفروش مان در حوزه ادبیات داستانی خارجی در هفته گذشته می توان به کتاب "سوگند شوم" نوشته ماریا بارت ترجمه الهه صالحی (نشر درسا) اشاره کرد.

این فروشنده درباره فروش کتابهای نوجوانان نیز گفت: سری کتابهای "هری پاتر" نوشته جی کی رولینگ ترجمه ویدا اسلامیه (نشر کتابسرای تندیس)، "بچه های بدشانس" نوشته لمونی اسنیکت ترجمه نسترن پاشایی (نشرماهی)، "تالار وحشت" نوشته آر.ال استاین با ترجمه علی اکبر خداپرست (نشرویدا) بسیار مورد استقبال هستند. برای کودکان نیز ما تنها یک مجموعه کار داریم که توسط انتشارات مدرسه آماده شده است و این مجموعه کتابهای رنگ آمیزی و آموزش الفبا و اعداد است.

جواهری همچنین گفت: تا حدود دوسه ماه قبل مجلاتی مثل "خانواده سبز"، "موفقیت" را که طرفدار بیشتری داشتند می فروختیم اما الان دو سه ماهی هست که فروش این مجلات پایین آمده و ما هم طبعاً دیگر این مجلات را نمی آوریم.

بجنورد؛ فهیمه رحیمی و پائلو کوئیلو همچنان در صدر فروش

محمد ابراهیم تاتاری فروشنده کتابفروشی "گوتنبرگ" در شهر بجنورد (استان خراسان شمالی) نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتابهایی که در این کتاب فروشی به فروش می رسد 70 درصد آموزشی هستند و بیشترین فروش ما از این دسته کتابهاست که غالبا کودکان و نوجوانان برای آنها مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: بخش دیگر فروش ما از کتابهای عمومی است که اکثر کسانی که مراجعه می کنند خانمها هستند و کتابهای خانوادگی نظیر "آبستنی" و "آشپزی" را می خرند البته کتابهای روانشناسی هم مورد استقبال قرار می گیرند.

این فروشنده همچنین عنوان کرد: فروش ما در زمینه کتابهای رمان بیشتر از کتابهای عامه پسند است و خانمهای جوان این گروه از کتابها را می خوانند. کتابهای "فهیمه رحیمی" و "پائولو کوئیلو" نیز خوب استقبال می شوند.

آبادان؛ "از حال بد به حال خوب" توصیه روانشناس شهر

علی فرهنگ پور فروشنده کتابفروشی سعید در آبادان (استان خوزستان) هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کتاب فروشی همه نوع کتابی داریم هم کتابهای عمومی و هم کتابهای درسی و کمک درسی.

وی ادامه داد: البته در اواخر ماه مرداد و شهریور به دلیل اینکه متقاضی برای کتابهای درسی و کمک درسی و همچنین لوازم التحریر زیاد است فروش خود را به دو بخش تقسیم کرده ایم؛ یعنی فروش کتابهای عمومی را به ساعاتی از روز واگذار کرده ایم که تعداد مشتری اندکی برای خرید کتابهای درسی می آید و غالبا صبحها کتابهای عمومی می فروشیم.

فرهنگ پور همچنین اضافه کرد: از کتابهای تاریخی به دلیل اینکه گران هستند استقبال نمی شود. بیشترین فروش ما از کتابهای روانشناسی و رمان است.

وی افزود: قبلاً داستانهایی که نوشته م مودب پور است بسیار مورد استقبال قرار می گرفتند اما مدتی است همه کتابهای این نویسنده در بازار نیست و تنها داستانی که از این نویسنده داریم کتاب "پریچهر" (نشر نسل نواندیش) است. این کتاب هم به دلیل اینکه گران شده است فروش ندارد. پیش از این کتاب "پریچهر"به بهای 5100 تومان فروخته می شد وما با کم کردن 100 تومان آن را می فروختیم اما در حال حاضر بهای کتاب 6500 تومان است و ما هم نمی توانیم 500 تومان کم کنیم کتاب را بفروشیم.

این فروشنده همچنین گفت: بعد از رمان کتابهای روانشناسی بسیار مورد استقبال است؛ کتابهایی چون "راز" نوشته راندا برن، "از حال بد به حال خوب" نوشته دیوید برنز با ترجمه مهدی قراچه داغی (نشر آسیم)،- که پزشک روانشناس آبادان هم بسیار آن را به مردم توصیه می کند -، "لطفا گوسفند نباشید" نوشته محمود نامنی (نشر گوهر کمال)، "چهار اثر از فلورانس از اسکاولشین" نوشته فلورانس اسکاولشین، ترجمه گیتی خوشدل (نشرپیکان) بسیار مورد استقبال هستند.

فرهنگ پور در پاسخ به این پرسش که چه کسانی بیشتر به این کتاب فروشی مراجعه می کنند گفت: معلوم است خانمها. برای اینکه خانمها زورشان بیشتر است و پولی که همسرانشان در می آورند را می دهند کتاب می خرند.