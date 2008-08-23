ابزارهای مدرن تبلیغی نباید بر محتوای دین تأثیرگذار باشند

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در آستانه ماه مبارک رمضان وگسترش فعالیتهای تبلیغاتی و معرفتی ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عصر رسانه، کثرت انتقال اطلاعات به مخاطبان و ایجاد ابزارهای مختلف ارتباطی مخاطبان را در جهان کنونی محاصره کرده است، اظهار داشت: شاید بتوان گفت این کثرت مخاطبان را از تفکر و تحلیل صحیح و به موقع محروم کرده است.

وی با بیان اینکه در اطلاع رسانی دینی باید نسبت به نیاز مخاطبان گروهها و سنین مختلف، ملیتها و قومیتها توجه کرد، یادآور شد: ضروری است به صورت کارشناسانه و مجتهدانه سراغ معارف دینی رفت و دین را به طور جامع و کامل همانگونه که هست شناخت و نسبت به نیاز مخاطبان از آن بهره گرفت.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه دین اسلام با جامعیت کامل و کمال بی نظیر خود در بین ادیان الهی و بشر، بالاترین امتیاز را برای تبعیت و پیروی، آن هم پیروی عاقلانه، عاشقانه و عالمانه دارد، تصریح کرد: در اطلاع رسانی دینی باید عنصر عقل وعلم برخاسته از دین و معارف الهی و تجربیات علمی (را به عنوان ابزار و نه تعیین کننده محتوا) مد نظر داشت.

حجت الاسلام موسوی هوایی درادامه افزود: تبلیغ از ماده بلغ به معنای رساندن است و اطلاع رسانی نیز به معنای رساندن به مخاطب در آن نهفته است، اما محدود به رساندن اطلاعات است که در این اطلاعات ممکن است مجموعه ای از خبرها و گزاره های علمی، گزاره های دینی و یا تلفیقی از همه موارد ذکر شده باشد.

وی با بیان اینکه تبلیغ دینی به معنای رساندن پیام الهی به مردم است و رساندن پیام دین محدود به رساندن مجموعه ای از اطلاعات دینی و گزاره های دینی نخواهد بود، اظهار داشت: تبلغ دینی حرکتی است با انگیزه الهی که با دستمایه علوم و معارف اسلامی و با انگیزه عشق به هدایت مخاطبان و عشق به مبدأ دین انجام می پذیرد. در تبلیغات دین رساندن پیام مستلزم بلسان قوم بودن است و همچنین مستلزم درک ویژگیهای گوناگون مخاطبان است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه در تبلیغ دینی نوعی زیست دینی همراه با عقل، علم و عشق به انسانها منتقل می شود، یادآور شد: اما به هر حال در پهنه وسیعی از تبلیغ دینی اطلاع رسانی دینی نیز وجود دارد.

حجت الاسلام موسوی هوایی با بیان اینکه روشهای مختلفی که برای رساندن پیام در جامعه جهانی امروز استفاده می شود می تواند کارکرد مناسب و مؤثری نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغ دینی داشته باشد، افزود: استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری، استفاده از رسانه های دیجیتالی، فضای وب و امکانات تلفن همراه اعم از پیامک و بلوتوث و موارد مشابه آن می تواند گستره عمیق و قدرت تبلیغ دین را تقویت کند.

وی با اشاره به اینکه اگرچه خطابه، منبر، انتقال مفاهیم دینی، اخلاقی و ارزشی به صورت چهره به چهره و تبلیغ رو در رو بهترین تأثیر را در مخاطب داشته و امر بلاغ را عمیق تر محقق می کنند، اظهار داشت: استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع رسانی که به وسیله استعدادهای خدادادی بشر و سلطه خدادادی او بر عالم ایجاد شده نیز مهم و ضروری است. همچنین در تحقیقات مستند به پژوهشهای میدانی به اثبات رسیده انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی در تبلیغ چهره به چهره بسیار مؤثر از گونه های دیگر اطلاع رسانی و تبلیغ است.

حجت الاسلام موسوی تأکید کرد: ابزارهای مدرن نباید تفکر مدرنیسم که برگرفته از انسان محوری و نفی خدا محوری است و بازگشت به اگزیستانسیالیسم و اومانیسم را بر محتوای دینی تحمیل کنند. به اصطلاح روز لوکوموتیو و واگنهای قطار دین و دینداری را در ریلهای مدرنیته و مدرنیسم قرار دهند تا در نتیجه اطلاع رسانی دینی در خدمت اهداف لیبرالیسم غربی قرار بگیرد. این امر موضوعی است پیچیده و حساس که بعضا گریبانگیر برخی مدعیان روشنفکری دینی شده است.