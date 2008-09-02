حماس انتقال مقر خالد مشعل به سودان را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع مسئول در حماس در بیانیه ای گفت : حماس خبرهای برخی رسانه ها مبنی بر اینکه خالد مشعل خاک سوریه را برای اقامت در سودان ترک خواهد کرد، به طور کامل تکذیب می کند و این خبرها را بی پایه و اساس می داند.



جنبش حماس از رسانه ها خواست در درستی خبرها تحقیق کنند و در این زمینه با مسئولان جنبش تماس بگیرند و از صحت خبرهای منتسب به منابع ناشناس فلسطینی سؤال کنند.



هیئتی از حماس به ریاست خالد مشعل اوایل ماه جاری میلادی به خارطوم سفر و با حسن البشیر رئیس جمهوری سودان و برخی دیگر از مسئولان این کشور دیدار کرد. این سفر با هدف همبستگی با البشیر در پی صدور حکم بازداشت وی از سوی دادگاه جنایی بین المللی انجام شد.

روزنامه الرای کویت به نقل از آنچه منابع آگاه فلسطینی نامیده بود، مدعی شد خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی محل اقامت خود را از دمشق به خارطوم -پایتخت سودان- منتقل می کند.

