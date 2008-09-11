روسیه درخواست اوستیا برای الحاق به این کشور را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که در لهستان به سر می برد در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رادوسلاو سیکرسکی، وزیر خارجه لهستان در ورشو اعلام کرد: من از آنچه رسانه ها درباره درخواست اوستیای جنوبی برای الحاق به خاک روسیه مطرح کرده اند اطلاعی ندارم و فکر نمی کنم چنین موضوعی درست باشد.

وی درباره به رسمیت شناخته شدن اعلام استقلال اوستیا از سوی مسکو گفت: اوستیا امنیت خود را در اعلام استقلال دید و روسیه هم برای تضمین امنیت این منطقه این اعلام استقلال را به رسمیت شناخت .



"ادوارد کوکویتی" رهبر منطقه خودمختار اوستیای جنوبی اعلام کرده بود: منطقه اوستیای جنوبی قسمتی از خاک روسیه خواهد شد.

این درحالی است که گرجستان همچنان مناطق خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیا را قسمتی از خاک خود می داند.همچنین با وجود مخالفت غرب، روسیه اعلام استقلال یکجانبه اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخته است.

درگیری ها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.

